Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Margit Kraker nimmt ihren Job ernster als gedacht – nicht zur Freude aller © APA/Hochmuth

Da probt die Opposition tagelang den Aufstand gegen die Reform der Sozialversicherung – und dann zeigt eine aus der ÖVP kommende Steirerin vor, wie man so was macht. Mit wenigen, aber präzisen Worten bohrte die Präsidentin des Bundesrechnungshofs (RH), Margit Kraker, den Finger tiefer in die Wunde als alle anderen: Statt der versprochenen Einspar-Milliarde fänden sich in der Novelle nur 33 Millionen, und auch die seien nicht nachvollziehbar, sagte sie am Donnerstag. Und riet der Regierung, das „Spiel mit Zahlen“ zu beenden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.