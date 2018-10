Beim ÖAAB-Landestag wurde Obmann Christopher Drexler heute wiedergewählt. Nationalratsklubobmann August Wöginger, auch Bundesobmann des ÖAAB, appellierte an die Seinen, die Reformen mitzutragen. "Wir liefern die richtigen Antworten."

Nicht in einem Nobelhotel, wie so manche andere Organisation, sondern im traditionsreichen Saal der steirischen Arbeiterkammer versammelten sich die Arbeitnehmervertreter der ÖVP am Samstag, um ihren Landesobmann Christopher Drexler wieder zu wählen. 99,3 % lautete das Votum für Drexler - das beste Ergebnis seiner vier bisherigen Wahlen zum Landesobmann.

