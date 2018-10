Suche nach Kompromiss SPÖ: Debatte um Reform des Parteistatuts köchelt weiter

Schickhofer und Drozda: Teil der Reform soll umgesetzt werden. Schnabl will Mandats-Begrenzung in SPÖ-Niederösterreich 2019 beschließen.

Michael Schickhofer und Pamela Rendi-Wagner © APA/ERWIN SCHERIAU

In der SPÖ köchelt die Debatte über die verschobene Reform des Parteistatuts weiter. Der steirische Landesparteichef Michael Schickhofer hat am Wochenende gefordert, zumindest Teile der Änderungen beizubehalten. Und die niederösterreichische SPÖ hat angekündigt, die umstrittene Beschränkung der Amtszeiten in ihrem Bereich umzusetzen.