Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Monatelang hatte es ein intensives Tauziehen um den neuen Kassenvertrag für steirische Ärzte gegeben. Jetzt ist der Fall gelöst: Hauptverbands-Chef Alexander Biach übergab am Freitag in Graz den unterschriebenen Kassenvertrag an Ärztekammerpräsident Herwig Lindner.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.