Frauenpower: Die steirische Partei steht geschlossen hinter Rendi-Wagner - die schlechte Behandlung des bisherigen Geschäftsführers Max Lercher wirft man nicht ihr vor sondern Vorgänger Christian Kern © Claudia Gigler

Die designierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wurde von den steirischen Vorstandsmitgliedern neugierig erwartet. Schon am frühen Morgen hatte Parteichef Michael Schickhofer sie in einem Vieraugengespräch darauf vorbereitet, dass hier nicht alles eitel Wonne ist: Viele verübeln es der „Partie in Wien“, dass sie den Steirer Max Lercher ins offene Messer laufen und in Kenntnis des Abschieds von Christian Kern sein Landtagsmandat abgeben ließ.

