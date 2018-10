Landtagspräsidentin Bettina Vollath soll die steirische SPÖ in die EU-Wahl 2019 führen. Sie kandidiert an wählbarer Stelle und wird nach Brüssel wechseln. Die Nachfolge ist noch offen.

Bettina Vollath © Ballguide/Großschädl

In der steirischen SPÖ bahnt sich eine überraschende Umstellung an: Die Landtagspräsidentin und frühere Landesrätin Bettina Vollath (55) soll als steirische SPÖ-Spitzenkandidatin in den EU-Wahlkampf 2019 ziehen. Da sie auf der Bundesliste offenbar einen Fixplatz an wählbarer Stelle erhält, wird sie im Frühjahr 2019 das Amt als Landtagspräsidentin aufgeben und als EU-Mandatarin nach Brüssel wechseln.

