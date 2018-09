Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kurt Wallner (4. v. r.) ergriff die Initiative für Michael Schickhofer © Josef Fröhlich

SPÖ-Landesparteivorsitzender Michael Schickhofer wurde am Montag Nachmittag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2020 nominiert. Und das in geheimer Abstimmung unter den 39 anwesenden Parteivorstandsmitgliedern (von insgesamt 66). Die Inititative dazu ging von Leobens Bürgermeister und Städtebund-Chef Kurt Wallner aus. "Michael Schickhofer macht seine Arbeit exzellent und hat starke Impulse in der Regionalpolitik gesetzt. Ich kann mir keinen anderen vorstellen, der das besser macht", begründet Wallner seinen Antrag. Mitgestimmt hat auch Gewerkschaftschef Horst Schachner, der zuletzt in Sachen 12-Stunden-Tag Kritik an der Parteiführung geübt hat. "Wir haben alles ausdiskutiert, aber jetzt geht es darum, Geschlossenheit zu zeigen, das ist für die Sozialdemokratie wichtiger denn je", so Schachner auch in Richtung anderer Kritiker in der Partei.

Schickhofer zeigte sich bei einer Pressekonferenz am Montag Nachmittag erleichtert: "Das ist ein starkes Zeichen meiner Partei, ich fühle mich gestärkt." Eine vorgezogene Wahl komme für ihn nicht infrage: "Mit Hermann Schützenhöfer ist eine Zusammenarbeit bis 2020 vereinbart, wir werden dann im Mai oder Juni wählen."

Endgültig bestätigt soll Schickhofer beim Landesparteitag im Jänner 2020 werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.