Die steirische FPÖ thematisiert in der ersten Landtagssitzung des Herbsts Sozialpolitik bzw. "Islamismus in steirischen Schulen", sagte Klubchef Stefan Hermann am Donnerstag.

Deutschmann und Hermann © fpoestmk

In einer "Aktuellen Stunde" soll auch Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) Rede und Antwort stehen. Ferner richte man eine dringliche Anfrage an Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) zu "Intransparenz in Sozialhilfeverbänden".

Landtagsabgeordneter Gerald Deutschmann sagte, die Sozialhilfeverbände (SHV) seien mit fast einer Milliarde Euro per anno dotiert: "Das ist rund ein Fünftel des Landesbudgets, und die Zahlen werden sich auch nicht so schnell ändern." Deutschmann orte in der Sache bisher ein "Abwälzen der Zuständigkeiten" zwischen ÖVP und SPÖ. "Wir werden bei Landeshauptmann Schützenhöfer Antworten einmahnen. Die Sozialhilfeverbände sind in einem desaströsen Zustand", sagte Deutschmann.

In einem Antrag verlangt man die Einsetzung einer Expertenkommission zur Reformierung der Sozialhilfeverbände. Laut Klubchef Hermann sollen der Kommission Mitglieder sämtlicher Landtagsfraktionen und private Fachleute angehören. Ferner soll der Prüfbericht zu den SHV offenlegt werden.

Integration

Integration sei eine Bringschuld, so Hermann weiter. Die derzeitige Diskussion und die zahlreichen Äußerungen vieler Lehrkräfte wie der Wienerin Susanne Wiesinger seien längst fällig gewesen. "Radikalislamische Strömungen haben in den heimischen Schulen überhaupt nichts verloren. Es braucht Mechanismen, um Integration einzufordern, wie etwa die Einbehaltung von Sozialleistungen wie der Mindestsicherung für uneinsichtige und fundamentalistisch gesinnte Elternteile", so der Klubchef.

Fachinformationssystem

Eine weitere "Dringliche" wollen die Freiheitlichen am Dienstag im Landtag an Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) richten, sagte Hermann beim Pressegespräch in Graz. Darin geht es um das Fachinformationssystem Bedarfsorientierte Mindestsicherung, für das laut einer Stellungnahme ihres Ressorts bis 30. Juni eine entsprechende Schnittstelle geschaffen werden sollte.

Dadurch sollten u.a. der Aufenthaltsstatus von Mindestsicherungs-beziehern und die Einkommensverhältnisse nachvollziehbar sein. Hier sollte auch die Frage der Rückzahlung bei erschlichenen Leistungen klärbar sein, so Hermann.