© Ballguide / Pajman

Woran hat es sich denn in der Endphase der Verhandlungen zur Sozialversicherungsreform mit den ÖVP-Ländervertretern am meisten gespießt?

CHRISTOPHER DREXLER: Ich würde überhaupt nicht sagen, dass es sich gespießt hat. Ich war von Anfang an ein großer Befürworter der großen SV-Reform, aber es war notwendig, ein paar Unklarheiten zu klären: Wie werden Leute in die Landesstellen entsendet? Was ist künftig die Rolle dieser Landesstellenausschüsse, wie soll das ganze Werkel funktionieren?

Was soll denn die entscheidende Rolle dieser Landesausschüsse sein?

Die neue österreichische Gesundheitskrasse wird übe die Landesstellen direkt mit den Versicherten in Kontakt sein, für die Versicherten soll sich auch nichts verändern, nichts verschlechtern, sondern im Gegenteil verbessern. Die Landesstellen werden der entscheidende Ansprechpartner für mich als Gesundheitslandesrat sein, wenn es um Gesundheitsplanung und Gesundheitsziele geht.

Ist das nicht eine Entmachtung der Arbeitnehmer?

Man hat sich entschieden, eine paritätische Vertretung in den Gremien zu haben, das spiegelt auch die paritätische Beitragszahlung wieder. Es ist keine Entmachtung, sondern eine schlankere Struktur mit weniger Funktionären. Das ist ein Schwerpunkt der gesamten Sozialversicherungsreform.

Sind auch die ÖVP-Arbeitnehmervertreter damit einverstanden?

Ich bin steirischer ÖAAB-Vorsitzender, und ich bin einverstanden.

Und die Fraktion Christlicher Arbeitnehmer in der Gewerkschaft, die schwarzen Arbeiterkämmerer?

Dem Herrgott sein Tiergarten ist groß, besonders muss das für den Alpenzoo in Innsbruck gelten. Mit dem steirischen FCG-Vorsitzenden Franz Gosch werde ich gute Gespräche führen, die Reform wird am Ende sinnvoll für die Versicherte im Lande sein. Den Menschen geht es um eine gute Gesundheitsversorgung, nicht um Direktoren und Funktionäre.

Die Umstrukturierung kostet auch. Wann werden erstmals Einsparungen erzielt werden können?

Jede Organisationsreform hat zu Beginn auch Umstellungskosten, aber ich glaube, dass wir sehr bald zu Synergien kommen werden. Ich rechne schon in den nächsten zwei, drei Jahren mit Effekten.

