ÖBG-Stmk-Vorsitzender Horst Schachner und Landessekretär Wolfgang Waxenegger © Wilfried Rombold

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) bleibt in Sachen Arbeitszeitgesetz im Kampfmodus. ÖGB-Steiermark-Vorsitzender Horst Schachner kündigte am Montag an, trotz des Beschlusses im Nationalrat weiter gegen das umstrittene Gesetz zu protestieren. Der Höhepunkt werde am 1. September stattfinden. An jenem Tag, an dem die neuen Arbeitszeitregelungen in Kraft treten, sei mit "großen Veranstaltungen in ganz Österreich" zu rechnen.

