Steirische Landesregierung Das Zeugnis für Schützenhöfer und Klasse

Drexler, Seitinger, Eibinger-Miedl, Schützenhöfer, Schickhofer, Lackner, Kampus, Lang (v. l.) © Land/Fischer

Hermann Schützenhöfer: Note 2,2

Der Landeshauptmann (ÖVP) sagte, die "ganze Welt ist ein Krisenherd". Die Grüne Mark, deren Volkskultur und Forschungsquote er begeistert hoch hält, kann er nicht meinen. Er versteht sich als Landesvater, der lieber repräsentiert als Leitlinien vorgibt.

Tagespolitisch hält der Landeserste Diät - es sei denn, es brennt der Hut: wie nach Aufhebung des Pflegeregress in Wien ("Husch-Pfusch") oder wie nach dem Asylstreit in Deutschland ("Kollektives Versagen der EU").

Im Hintergrund zieht er freilich die Fäden, hat an Erfolgen wie Errichtung des neuen Edelstahlwerks in Kapfenberg seinen Anteil. Und am Weiterleben der Koalition.