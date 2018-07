Facebook

© APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Nach tagelangen Gesprächen haben sich die deutschen Schwesternparteien CDU und CSU auf eine gemeinsame Lösung in Fragen Asyl geeinigt. Was die angedachten Transitzonen an den deutschen Grenzen für Österreich bedeuten, ist noch unklar. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) will jedenfalls wachsam sein: "Ich bin mit Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz, der sich gerade in Straßburg befindet, in Kontakt. Der Kanzler führt mit den deutschen Nachbarn laufend Gespräche." Jetzt sei zu klären, welche nationalen Maßnahmen Deutschland tatsächlich ergreife.