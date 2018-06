Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Monatelang wurde geheim verhandelt, jetzt hat man sich geeinigt: Der 25-Prozent-Anteil des Landes an der steirischen Hypobank wird abgestoßen. Raiffeisen kauft das Bank-Viertel um 52 Millionen und wird damit Alleineigentümer der Hypo.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Helmut Utri

Die steirische Landes-Hypothekenbank kann den Wortteil "Landes-" nun endgültig streichen. Denn das Land zieht sich völlig aus der Bank zurück. Der letzte noch verbliebene Anteil im Ausmaß von 25 Prozent und einer Aktie wird an die Raiffeisen-Landesbank verkauft. Nach Informationen der "Kleinen Zeitung" soll die Landesregierung bereits in ihrer heutigen Sitzung diesen Verkauf absegnen. Die Raiffeisen-Gremien gaben bereits am Mittwochabend grünes Licht.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.