Steirischer Aktionsplan Menschen mit Behinderung sollen den Arbeitsmarkt erobern

Botin Gertrud Hackel arbeitet seit mehr als 25 Jahren bei der Kleinen Zeitung © Juergen Fuchs

Vor zehn Jahren hat Österreich die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung unterschrieben, die die Basis für alle Bemühungen um die Inklusion im Lande, also die garantierte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist. Das Land Steiermark hat ab 2012 einen Aktionsplan umgesetzt, der die Inklusion vorantreiben soll. Nach insgesamt rund 147 Einzelmaßnahmen und Initiativen zur Bewusstseinsbildung in den Jahren 2012 bis 2017 beschließt die Regierung nun am Donnerstag die dritte Phase des Aktionsplans bis 2020 beschlossen.

