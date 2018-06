Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Das "kommunistische Comic-Manifest" © KPÖ Steiermark

Dass Bundeskanzler Sebastian Kurz sogar im „Kommunistischen Manifest“ von Karl Marx und Friedrich Engels vorkommt, hätte sich wohl kaum jemand gedacht. Der besondere Zeitsprung ist der KPÖ Steiermark zu verdanken. Die gab nämlich aus Anlass des 200. Geburtstags von Marx ein „kommunistisches Comic-Manifest“ heraus. Der 24-seitige Sonderdruck enthält nicht nur Originalzitate des Revolutionärs, sondern auch Zeichnungen des in Wien lebenden Steirers Karl Berger. Und der wiederum nimmt in seinen szenischen Bildern vielfach auf das aktuelle politische Geschehen in Bund und Land Bezug.

