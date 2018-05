Facebook

Song-Contest-Bewerber César Sampson © (c) ORF (Roman Zach-Kiesling)

Ein Beitrag in der rechtsextremen Zeitschrift "Aula" sorgt für Empörung und parteiinternen Wirbel. Wie das Ö1-Morgenjournal berichtet, heißt es in einem Artikel über den Song-Contest-Teilnehmer César Sampson: Dieser sei ein "ORF-Quotenmohr". Die nach gängigen Standards als rassistisch zu wertende Bezeichnung ist nun offenbar auch dem FPÖ-Klubobmann im Nationalrat, Walter Rosenkranz, zu viel. "Dieser Sager ist indiskutabel", sagte Rosenkranz gegenüber dem ORF-Radio.

Ob und welche Konsequenzen es gibt, ist vorerst offen. Der von Vizekanzler Heinz-Christian Strache angekündigte Rückzug von FPÖ-Autoren aus der "Aula" findet vorerst jedenfalls nicht statt: So ist etwa der steirische Dritte Landtagspräsident Gerhard Kurzmann (FPÖ) mit insgesamt 4 Seiten in der Mai-Ausgabe vertreten. Kurzmann sagt zur Kleinen Zeitung über die Aula: "Nicht jeder Artikel, der dort publiziert wird, findet meine Unterstützung." Er, Kurzmann, nütze aber jede Gelegenheit, um mit publizistischen Beiträgen unterzukommen. Selbstverständlich schreibe er für die Aula unentgeltlich. Rosenkranz seinerseits distanziert sich halb: "Ich veröffentliche nicht in der Aula."

Im Besitz von freiheitl. Verbänden & FPÖ-Gesellschaftern befindliches Blatt bezeichnet in aktueller Ausgabe österreichischen Song-Contest-Teilnehmer als "Quotenmohr". In gleicher Ausgabe findet sich Abdruck von Strache-Werbesujet. #Rassismus pic.twitter.com/jmPHcwFv9Q — SOS Mitmensch (@sosmitmensch) 16. Mai 2018

Die Zeitschrift gehört fünf FPÖ-nahen Akademikerverbänden, größter Eigner ist mit 36 Prozent der Freiheitliche Akademikerverband (FAV) Steiermark, Graz. Dessen Obmann ist der Grazer FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl, der wegen seiner Vergangenheit im Neonazi-Umfeld einschlägig umstritten ist. Strache hatte kürzlich erklärt, die Akademikerverbände würden sich nun aus der Aula-Eigentümerschaft zurückziehen. Laut Rosenkranz werde das "bald" geschehen, die Änderung der alten Gesellschafterverträge brauche aber Zeit.

Kurzmann, seit über 40 Jahren Vorstandsmitglied im steirischen FAV, sagt: Der Rückzug der Verbände aus der Aula sei "nicht mein Wissensstand und auch nicht Beschlusslage". Auch Straches Ankündigung, FPÖ-Politiker würden nicht mehr für die Aula schreiben, relativiert Kurzmann: "Das gilt aber nur für diejenigen, die nicht Mitglied in Freiheitlichen Akademikerverbänden sind."

