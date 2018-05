Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Wo derzeit noch Kühe grasen, könnte ein Pumpspeicherkraftwerk errichtet werden © TW

Verkauft das Land Steiermark Grundstücke im Koralmgebiet an die Betreiber des möglichen Pumpspeicherkraftwerkes? Noch dazu ohne Ausschreibung, zu einem Spottpreis? Dieses Thema (die Kleine Zeitung berichtete) sorgt derzeit für Aufregung und Verunsicherung. Die Grünen wittern „wieder Vorleistungen“ an die Kraftwerksprojektanten und fordern: „Landesrat Hans Seitinger muss sicher stellen, dass keine öffentlichen Flächen an Liechtenstein verkauft werden.“ Dies soll demnächst im Landtag thematisiert werden.

