Langversion des Interviews"Ich habe gar nichts verschenkt"

Altlandeshauptmann Franz Voves erstmals und exklusiv im großen Rückblick-Interview: Über den LH-Wechsel 2015, die SPÖ als "Wohlfühlpartei für Funktionäre", die braunen Wurzeln der FPÖ. Und was sich in Europa ändern muss. Hier die Langversion des Interviews.

Franz Voves © Oliver Wolf

Franz Voves, 65, kommt im grünen Puch G-Geländewagen zum Treffpunkt, einem alten Presshaus in der Südsteiermark. Stolz zeigt er Handyfotos seines vierten Enkels Raphael, 7 Monate alter Sohn der in München lebenden Tochter. Der Ex-Politiker sieht aus wie „damals“, ist optisch nicht gealtert, wirkt gelöst und selbstbewusst. Er habe sich „geistig überhaupt nicht auf Friaul-Urlaub begeben“, sagt er am Rande.