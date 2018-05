Tagung in Tirol

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tierschutz-Ombudsfrau Barbara Fiala-Köck und Landesrat Anton Lang © Land Stmk

In Igls-Vill (Tirol) trafen sich in der Vorwoche die Tierschutzreferenten aus fünf Bundesländern. Für die Steiermark nahmen Landesrat Anton Lang (SPÖ) und Tierschutz-Ombudsfrau Barbara Fiala-Köck an der Tagung teil. Dabei wurde laut Lang unter anderem die Forderung nach einen härteren Vorgehen bei unsachgemäßen Schächtungen diskutiert.

Auch in der Steiermark wurden es schon Fälle von illegalen Schächtungen bekannt, ein Aufsehen erregender Fall endete mit einer Verurteilung. Laut einer Aussendung von Landesrat Lang wird nun seitens des zuständigen Ministeriums geprüft, inwieweit eine Abgagbe von Tieren an Endverbraucher zur Schlachtung als Eigenbedarf angesehen werden kann. Ziel sei es, illegale rituelle Schlachtungen zu verhindern. Schlachtungen außerhalb zugelassener Schlachthöfe ohne vorangegeangen Betäubung sollen strafrechtlich als Tierquälerei verfolgt werden.

Fortrschritte gab es auch bei anderen Themen. So wird die Bundesregierung ersucht, im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr verstärkt gegen Tiertransporte in Drittländer auftritt.