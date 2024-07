Die geplanten Personalrochaden an der Spitze des landeseigenen Energiekonzerns Energie Steiermark rufen die FPÖ auf den Plan. Sie will mit Anfrage an LH Christopher Drexler und Vize-LH Anton Lang Licht in die Causa bringen. Wie die Kleine Zeitung exklusiv berichtete, beginnt demnächst die Suche nach neuen Vorständen, weil die Verträge der momentan amtierenden Chefs Christian Purrer und Martin Graf im März 2025 auslaufen.