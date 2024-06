Zwischen hitziger Tagespolitik und vor dem EM-Spiel bat die Volkspartei am Montag zur Vorstellung des „Steirischen Jahrbuch für Politik 2023“ im Landhaus. In sechs Kapiteln widmen sich darin 47 Autorinnen und Autoren den wesentlichen Entwicklungen von Politik und Gesellschaft in der Steiermark. Als Gastredner trat am Montag Horst Bischof, Rektor der Technischen Universität, in Erscheinung. Sein Thema: „Künstliche Intelligenz: Mythen und Versprechen“.