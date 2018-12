Facebook

Johannes Fuchs, Wolfgang Pollanz, Werner Uhl, Werner Bauer, Hermann Steinwender © Thomas Wieser, Rainer Brinskelle, Katharina Pillmayr, Bettina Kuzmicki, KK

Fünf Kandidaten stehen in der Kategorie „Kultur“ bei unseren Köpfen des Jahres der Süd- und Weststeiermark zur Wahl. Wer diese gewinnt, entscheiden alleine Sie. Dazu können Sie entweder online für die einzelnen Kandidaten stimmen oder Sie laden sich den Stimmzettel herunter und füllen ihn in Ruhe aus. Sie können den Stimmzettel natürlich auch kopieren und von weiteren Personen ausfüllen und unterschreiben lassen und dann an Ihr jeweiliges Regionalbüro schicken.