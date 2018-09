Wer sind die Köpfe des Jahres in Ihrer Region? Machen Sie Vorschläge und wählen Sie mit!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Künstler, die in diesem Jahr aufhorchen ließen, Steirer, die sich für ihre Mitmenschen engagieren, erfolgreiche Sportler oder Gastronomen: Die KLEINE ZEITUNG holt wieder die „Köpfe des Jahres“ in vier steirischen Großregionen vor den Vorhang.

Bis 19. November können Sie online Ihre Favoriten in jeweils sieben Kategorien vorschlagen. Teilen Sie uns mit, warum gerade diese Persönlichkeiten als Köpfe des Jahres nominiert werden sollten. Aus allen Vorschlägen wählt die Redaktion jeweils sieben Nominierte pro Kategorie aus. In jeder Großregion stehen also 49 Köpfe zur Wahl.

Abgestimmt werden kann zwischen 26. November und 31. Dezember – per Onlinevoting, aber auch per Coupon, den Sie in der Print-Ausgabe der Kleinen Zeitung finden. Die Sieger jeder Kategorie werden im Rahmen einer Veranstaltung im Jänner 2018 präsentiert und ausgezeichnet.

Mein Vorschlag Name* Kurze Begründung Begründung* Region: Süd-Weststeiermark

Ost- und Südoststeiermark

Obersteiermark

Graz Kategorie: Entertainment

Soziales Gewissen

Gastgeber

Newcomer

Wirtschaft

Sportler

Kultur Mein Kontakt für Rückfragen Name Telefon E-Mail