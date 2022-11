Der Reißverschluss des linken Stiefels klemmt im Leder. „Der rechte gehört auch ausgetauscht“, sagt der Schuster. Macht zusammen 50 Euro. So viel hat das Paar Schuhe damals gekostet. In einer Konsumgesellschaft, die Neues günstiger anpreist als eine Reparatur, fällt diese Entscheidung schwer. Gerade jagt in der „Black Week“ – ursprünglich nur der „Black Friday“ – ein Aktionsangebot das andere. Die Verlockung ist groß.