Steirische Klima-Panoptikum: Waldbrände, Spätfrost, Hagel, Muren © APA (4)

Dass die Folgen der Erderwärmung nicht vor der Steiermark Halt machen, haben die vergangenen Sommer zu Genüge bewiesen. Hitzephasen werden ausgeprägter und dauern länger, Extremniederschläge nehmen an Kraft zu und verursachen in steigender Frequenz Überschwemmungen und Ernteschäden. Dabei könnte das, was heute spürbar ist, nur ein Vorgeschmack auf noch bevorstehende Entwicklungen sein, wie ein neuer Greenpeace-Bericht vor Augen führt.