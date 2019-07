In einer Serie holt die Kleine Zeitung ab sofort lokale Klima-Projekte und -Initiativen vor den Vorhang. Zur Klimawende ist es in der Steiermark noch ein weiter Weg, wie eine Bestandsaufnahme zum Auftakt zeigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

45c0148d-6164-4b46-9d69-b1891e3062df © (c) Sergey Nivens - Fotolia

Grüne Mark hin oder her – geht es um die Treibhausgasemissionen, hebt sich die Steiermark bislang nicht vom Rest Österreichs ab. Mehr als 13 Millionen Tonnen CO2 hatte das Land zuletzt in die Atmosphäre geblasen – das entspricht einem Sechstel der bundesweiten Menge. Und: So wie im Bund sind die Emissionen in den vergangenen Jahren auch in der Steiermark angestiegen.