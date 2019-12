Sporgasse Schediwy gilt als Schreibwaren-Tradition

Facebook

Christian Wachmann leitet das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Michael © Anja Leitner

Die Geschichte des Papier- und Schreibwarenladens beginnt 1938, als Erich Schediwy sein Geschäft in der Sporgasse eröffnete. Ein bisschen weiter oben war es, nach dem Zweiten Weltkrieg dann am heutigen Standort. 1973 geht Erich Schediwy in Pension, sein Bekannter Karl Wachmann kauft das Unternehmen. Seit den 90er Jahren leiten die Söhne von Karl Wachmann, Christian und Michael, den Betrieb in der zweiten Generation.

Schediwy als Traditionsbetrieb

Auf die Frage, was Schediwy ausmacht, zitiert Michael Wachmann die häufigste Aussage seiner Kunden: "Ich habe schon überall geschaut, aber sie haben's!" Denn das mache den Laden aus. Große Auswahl, persönliche Beratung und ein Herz für Tradition. Man bekommt Büro- und Schreibwaren, alles für die Schule, edles Briefpapier, oder hochwertige Füllfedern.

Schediwy: Ein Blick ins Geschäft

Die Umsätze fallen

Aber die Zeiten haben sich geändert. "Unsere Kundenfrequenz fällt seit der Kulturhauptstadt 2003 rasant. Die guten Zeiten sind lange vorbei", klagt Christian Wachmann. Gründe dafür gibt es einige. "Der Online-Handel macht es uns schwer", so der Ladenbesitzer. Ein großes Problem sei auch die Struktur der Stadt. "Ich finde, Graz hat unverhältnismäßig viele Einkaufszentren. Und die Innenstadt ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Dass die Stadt nicht vermehrt auf die bestehenden Familienbetriebe schaut, laste ich ihnen schon an."

Christian Wachmann zeigt Kampfgeist

Aber Schediwy kämpft weiter um seine Umsätze, das Geschäft soll unbedingt erhalten bleiben, denn "wir sind noch einer der wenigen Dinosaurier in der Innenstadt... und aufgeben tut man nur einen Brief", so Wachmann.