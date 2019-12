Brockmanngasse Rettung für Taschen, Koffer und andere Reißverschlüsse bei Zipp-Fritz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brigitte Fritz repariert alle Reißverschlüsse gleich in ihrer Werkstatt © Anja Leitner

"Es war für mich immer klar, dass ich einmal das Geschäft übernehme, schließlich ist es mir in den Schoß gefallen. In den Sommerferien habe ich schon als Kind hier Rechnungen gestempelt", schmunzelt Birgit Fritz, Inhaberin des Zipp-Fritz. Sie ist die Nachfolgerin ihres Vaters, der das Geschäft auch nur durch Zufall gründete.

"Er arbeitete als Einzelhandelskaufmann bei einer Firma, die Reißverschlüsse als Randprodukt anbot. Diese wurde aber 1973 liquidiert - und da war eine Marktlücke", erzählt Fritz. Sie selbst übernahm das Geschäft 1991 und repariert seitdem im Laden selbst Reißverschlüsse.

Ihre Kunden sind hauptsächlich Änderungsschneidereien oder Händler. "Das ist kein Markt für Laufkundschaft. Gibt es natürlich auch, aber wenig." Dennoch spürt sie ein Umdenken in der Gesellschaft, die Leute schmeißen weniger weg. "Oft kommt jemand mit einem kaputten Reißverschluss bei einer Handtasche - und die Reparatur kostet wahrscheinlich mehr als die Tasche selbst. Aber trotzdem will man sie nicht wegwerfen."

Reparaturen für Laufkundschaft macht Birgit Fritz gleich an Ort und Stelle, der Kunde wartet in der Zwischenzeit. "Das dauert ja nur ein paar Minuten. Außer es fuchst mich wirklich, dann bitte ich um Verständnis und mache die komplizierteren Arbeiten am Abend in Ruhe."

Zipp-Fritz: Ein Blick ins Geschäft

Im Winter ist wegen der großen Anzahl an Jacken mehr zu tun, im Sommer weniger. Als Beschäftigung für ruhigere Tage hat sie sich prompt eine Zipp-Idee einfallen lassen: "Ich möchte mit Reißverschlüssen 'ZIPP' an meine Reparaturwand schreiben, aber ich plage mich schon mit dem 'Z'", lacht die Ladenbesitzerin. Und trotz der ruhigeren Phase "geht es sich immer aus, das Reißverschlussgeschäft läuft gut!"