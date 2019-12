Facebook

1977 hat Karl Marx den Schuhmacherladen in der Mandellstraße von seinem Vater übernommen © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

"Alles, was zu reparieren ist, repariere ich", sagt Karl Marx, den wir in seinem Schuhmacher-Laden in der Mandellstraße besuchen. "Heute liegt mein Hauptgeschäft darin, Schuhe, vor allem aus Leder, wieder auf Vordermann zu bringen. Nur noch vereinzelt nehme ich Aufträge für Schuhanfertigungen an", so Marx. Grund dafür ist, dass er das Geschäft ganz alleine betreibt und die Nachfrage gesunken ist.

Schuhmacher-Laden mit Geschichte

"Die Stammkunden sind uns natürlich erhalten geblieben", freut sich Marx. Stolz kann er auf einen Familienbetrieb mit Geschichte zurückblicken:"Bereits 1943 ist mein Großvater damals mit seinem Geschäft in die Mandellstraße umgesiedelt. 1977 habe ich ich dann den Laden übernommen."

Graz: Schuhmacher Karl Marx

"Machen, was sonst keiner mehr macht"

"Die Kunden kommen mit ihrem Lieblingsschuhwerk: mal löst sich Sohle oder Naht, mal muss das Leder wieder poliert werden", erklärt der Schuhmacher. Für die Reparatur verwendet er eine traditionelle Schleif- sowie eine Reparatur- bzw. Nähmaschine. "Für mich ist es einfach schön, etwas zu machen, was sonst fast keiner mehr macht. Leider hat sich die Schuhqualität aber in den letzten Jahren enorm verändert, was sich natürlich auch auf das Geschäft auswirkt", berichtet Karl Marx. Immer mehr Billig- und Wegwerfware wird produziert: "Von Nachhaltigkeit keine Spur im Schuhgeschäft", so Marx.

Ganz nach der Philosophie des Schuhmacher-Geschäfts, teilt auch der Geschäftsinhaber traditionelle Werte und zielt auf Laufkundschaft ab. Denn wer ihn im Netz sucht, findet weder eine Webseite noch eine Telefonnummer. Nur eine Geschäftsanschrift. Wer seine Reparaturdienste benötigt, muss also direkt vorbeikommen. Ganz klassisch eben.