Simon Ickinger, Uhrmacher aus Graz, liebt alte Uhren - und möchte die Technik modernisieren. Was er in seiner Werkstatt alles so erfindet und seine Faszination Uhr.

Simon Ickinger blickt durch seine Lupe, um die filigranen Teile besser zu erkennen © Anja Leitner

Simon Ickinger, jetzt Uhrmachermeister, hatte sein Leben eigentlich ganz anders geplant. Kunststofftechnik hat er studiert, sich für Medizintechnik interessiert, in dem Feld gearbeitet. Aber als sein Arbeitgeber in die Schweiz zog und ihm eine hohe Abfertigung anbot, konnte er seinem Traum vom Uhrmacher plötzlich nachgehen.

"Ich habe bei Mühlbacher in der Leonhardstraße also meine Lehre begonnen und durfte sogar gleich noch den Meister nachschießen", lächelt Ickinger. "Die Arbeit des Uhrmachers wollte ich aber eigentlich nur ein bisschen parallel machen, und vielleicht für die Pension, ich wollte in der Wirtschaft bleiben. Aber dann war das so cool, dass es zu meinem Hauptberuf wurde."

Icks Uhrenmachermeister: Ein Blick in seine Werkstatt

Ein Präzisons-Patent für Uhren

Seit September 2018 ist Simon Ickinger Heimmeister, also Uhrenmacher in der eigenen Werkstatt zuhause. "Ich vertreibe an Privatkunden, aber auch an andere Uhrenmacher", so Ickinger. Letzteres unter anderem, weil er ab und zu auch Patente verkauft. Die neueste seiner Erfindungen soll zur Präzision von Uhren beitragen und involviert den 3D-Druck, "weil ich gerne altes Handwerk mit moderner Technik verknüpfe." Dieses Patent soll bald mit einem Euro als Startgebot auf ebay versteigert werden, "sonst ist das mit den Erfindungen immer so ein Klinkenputzen", so Ickinger.

Der Kundenstamm des Uhrmachers wächst

Privatkunden hat der Uhrmacher auch, da handelt es sich dennoch oft um größere Aufträge. "Mein Standort am Reinerkogel (Geidorf) ist so abgelegen, das tut sich für Kleinigkeiten nicht oft wer an." Deshalb hat er sich vorrangig auf Sonderfälle spezialisiert, die viel Recherchearbeit brauchen. "Teile finden, Kontakte knüpfen, sich über Spezialmodelle informieren... Das dauert, macht den Beruf aber so interessant."

Wider Erwarten handelt es sich bei den Privatkunden aber nicht nur um ältere, betuchte Herrschaften, auch junge Leute aus der Mittelklasse kommen auf ihn zu. "Nachhaltigkeit ist den Menschen so wichtig geworden, sie wollen Dinge lange behalten können, vielleicht weitergeben. Denn eine 15-Euro-Uhr wird der eigene Enkel nie tragen können, eine teurere, gepflegte Uhr hingegen schon eher."

Faszination Uhrwerk

Aber was ist an Uhren überhaupt so spannend? Simon Ickinger erklärt: "Geschichtlich waren sie wahnsinnig wichtig für die Evolution des menschlichen Geistes, technisch ist es absolut irre, was sich die Leute früher alles einfallen haben lassen. Die Entwicklung hört nicht auf, heute kommen andere Neuheiten dazu. Und außerdem, ganz wichtig: Armbanduhren sind ein ständiger Begleiter. Sie waren bei einer Reise dabei, einer Hochzeit, oder haben dem Großvater gehört... Da hängt so viel Emotionales dran", schwärmt der Uhrmacher.