Familie Scala hat ihren Laden in der Murgasse © Anja Leitner

Vor knapp 150 Jahren kam der erste Scala nach Graz und eröffnete ein Messergeschäft. Mittlerweile hat bereits die fünfte Generation der Familie den Laden "Scala-Murgasse" übernommen, Sohn Matteo ist seit vergangenem Jahr der Besitzer. "Das Messerschleifen macht mir einfach Spaß. Ich habe alles von meinem Vater gelernt und es freut mich, das Können weiterzutragen", so Matteo Scala.

Papa Rino hilft aber noch tatkräftig mit und startete vor Kurzem ein Projekt für den Zusammenhalt der Innenstadt-Betriebe: "Es ist mir ein Bedürfnis, den Stadtkern positiver und verknüpfter darzustellen. Also veröffentliche ich gelegentlich Fotos mit mehreren Produkten von verschiedenen Geschäften."

Scala-Murgasse: Ein Blick ins Geschäft

"Der Mitbewerb in der Stadt ist wichtig für uns, denn wenn jemand zum Kastner muss, kommt er oft am Weg bei uns vorbei. Diese Verbundenheit möchte ich symbolisieren", so Rino Scala.

Das Geschäft in der Murgasse boomt

Es heißt, gute Arbeit wird belohnt. Das spüren die Scalas, denn seit einiger Zeit hat sich ihr Name vor allem in der Gastronomie herumgesprochen. "Wir bekommen sogar Anfragen von Haubenlokalen aus Deutschland und der Schweiz. Unsere Küchenmesser sind unsere Kassenschlager", so Rino Scala. Außerdem bietet Scala-Murgasse noch

Taschenmesser, Besteck und Scheren an. "Alles, was wir verkaufen, schleifen wir auch selbst in der Werkstatt, so garantieren wir die Qualität", sagt Jung-Besitzer Matteo Scala.

Innenstadt-Verknüpfung: Einige Fotos von Rino Scala

Als wertvollstes Stück in ihrem Laden nennt Rino Scala ein Mammut-Elfenbein-Taschenmesser: "Dabei handelt es sich tatsächlich um Millionen Jahre altes, fossiles Elfenbein vom Mammut, also ist auch vom Tierschutz-Aspekt her alles okay!"

So sehen Damastmesser aus, die Musterung wird durch die spezielle Technik hineingebracht Foto © Rino Scala

Große Fans sind Vater Rino und Sohn Matteo Scala von "Damastmessern". Das sogenannte Damaszenerstahl besteht aus mindestens zwei unterschiedlichen Stählen. Aus diesen werden Platten zusammengeschmiedet und so oft gefaltet, bis die gewünschte Anzahl an Stahllagen erreicht ist. Daraus schmiedet man die Klingen, welche mit Säure behandelt werden. Da die Stähle unterschiedlich stark darauf reagieren, werden die Stahllagen sichtbar und der Damast-Effekt entsteht.