Franziskanerplatz Von Eieruhren, Rasierern und Lampenschirmen: Werner's Elektroladen

Werner Raunacher lebt schon immer in Graz © Anja Leitner

Werner Raunacher ist 58 Jahre alt und seit 20 Jahren Elektroladenbesitzer. Verteiler, Sicherungen, Haarföhne - bei ihm findet man alles, was auch nur am Rande mit Elektro zu tun hat.

Hat man selbst ein Elektrogerät, das nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, kann man den Reparaturservice von Werner Raunacher nutzen. "Die Leute bringen alles Mögliche, aus alt mach neu!", so der Ladenbesitzer.

Er wollte nie in einem Elektroladen arbeiten

Eigentlich wollte er aber gar nie mit Elektro arbeiten. "Früher gab es noch nicht so viele Lehrberufe, da habe ich einfach gemacht, was da war." So hat er 21 Jahre bei der ehemaligen Firma Hase gearbeitet und ist schlussendlich doch auf den Geschmack gekommen. 1999 hat er dann seinen eigenen Elektroladen am Franziskanerplatz gegründet.

Werner's Elektroladen: Ein Blick ins Geschäft

Werner Raunachers Kundenstamm sei schon seit Jahren derselbe, er stütze sich hauptsächlich auf Stammkunden. Laufkundschaft gibt es auch ein wenig, denn "wir verweisen uns zwischen den umliegenden Betrieben gegenseitig hin und her", so Raunacher. Am öftesten verkauft er Glühbirnen, am wenigsten ganze Lampen. "Da kommen mir sämtliche Möbelhäuser in die Quere."

Ein Einbrecher im Geschäft

An ein besonders einschneidendes Erlebnis kann sich der Ladenbesitzer auch noch erinnern. "Vor ein paar Jahren wurde einmal in der Nacht im Geschäft eingebrochen. Die Polizei hatte den Täter aber schon gefasst, bevor ich morgens in der Firma war und überhaupt davon wusste", schmunzelt der Ladenbesitzer. Von der Polizei hat er bis auf seinen Tresor alles wieder zurückbekommen, "das war aber nicht schlimm, da waren nur ein paar Münzen drin."