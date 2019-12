Grazer Unikat-Geschäfte Samenhandlung mit dem gewissen Extra

Facebook

Fritz Zemann und Gabriele Medan führen den "Samen Köller" in Graz © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Durch die originellen Deko- und Geschenkartikel schafft er es noch heute, sich von der Konkurrenz abzuheben. Die Rede ist vom "Samen Köller", welcher auf eine lange Tradition zurückblickt. "1773, zur Zeit der Entstehung des Geschäfts am Südtiroler Platz, wurden noch Devotionalien wie Heiligenbilder oder Rosenkränze verkauft", erzäht Gabriele Medan. Sie hat vor sieben Jahren zusammen mit ihrem Bruder Fritz Zemann das Geschäft übernommen. "Im 18. Jahrhundert kamen nach und nach Priester und Mönche aus Deutschland und ließen die unterschiedlichsten Samen hier zum Verkauf."

Ausgefallene Geschenkideen für Naturfreunde

Heute gibt es hier alles mögliche zu finden: In über 150 Schublanden verstecken sich kleine Besonderheiten rund um den Garten und mit Bezug zur Natur. Geschenk- und Dekorationsartikel sowie Zubehör für städtische Balkongärtner stehen zur Auswahl. "Gerne kommen auch Touristen in unseren Laden, um sich kleine Mitbringsel für Zuhause auszusuchen", so Zemann. Durch die vielen kleinen sowie originellen Extras kann der Betrieb trotz allgemein großem Rückgang an Samenhandlungen in der Stadt weiterhin bestehen bleiben und sich durchsetzen.

Graz: Samen Köller

Nachhaltigkeit für Balkongärtner

Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit ist auch in diesem Bereich spürbar: "Die Nachfrage nach lang haltbaren Produkten steigt. Zum Beispiel verkaufen wir kaum noch Plastik-Gießkannen, Kunden bevorzugen die aus Metall", erklärt Zemann.

Zurück zum Ursprung

Natürlich werden nach wie vor auch noch die traditionellen Samen verkauft. Ganz nach dem Motto "Zurück zum Ursprung" möchte Medan aber auch kleine heilige Bilder zum Verkauf anbieten, die sowohl Garten als auch Haus schmücken und für Glück und Segen sorgen sollen.