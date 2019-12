Das "Bürsten- und Korbwaren"-Geschäft der Familie Schmidt in der Rösselmühlgasse zeichnet sich durch ihre Jahrhunderte lange Tradition aus. Auch immer mehr Jugendliche erfreuen sich mittlerweile an den qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Produkten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ernst Falk, langjähriger Mitarbeiter im Bürsten- und Korbwarenladen in der Rösselmühlgasse © Jürgen Fuchs

Bereits seit 1852 kann man in der Rösselmühlgasse im "Bürsten- und Korbwaren"-Laden die verschiedensten Besen und Pinsel erwerben. "Damals wurde noch alles selbst vor Ort hergestellt und produziert. Später wurde das Angebot noch durch Korbwaren aus Weide oder Bambus erweitert", erklärt Ernst Falk. Er ist langjähriger Mitarbeiter unter der Geschäftsführung von Wolfgang Christian Schmidt.

"Holzzahnbürsten sprechen die Jugend an"

Auch wenn heute vor allem industrielle Großhändler beliefert werden, sind die alten Stammkunden erhalten geblieben. "Was auffällt ist, dass mittlerweile auch immer mehr Jugendliche auf das Geschäft aufmerksam geworden sind. Besonders beliebt sind bei den jungen Kunden die Holzzahnbürsten mit Dachshaar oder Schweineborsten. Aber auch Holzkochlöffel und Abwaschbürsten liegen im Trend", so Falk. Nachhaltigkeit wird ein immer größeres und wichtigeres Thema, wodurch sich traditionelle Geschäfte wie dieses an neuer Beliebtheit erfreuen. Lange Haltbarkeit natürlicher Materialien wird mittlerweile oft Einwegprodukten aus Plastik vorgezogen.

Graz: Bürsten- und Korbwaren Schmidt

Familienbetrieb mit langer Tradition

Worauf ebenso Wert gelegt wird, ist der Erhalt des Familienbetriebs und das Durchsetzen gegenüber größeren Handelsketten, die meist auf Quantität und Modernität anstatt auf Qualität und Tradition setzen.