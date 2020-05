Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf den Geidorfplatz © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Am Mittwoch ziehen aus Südwesten immer wieder Wolkenfelder durch, die Sonne zeigt sich zeitweise. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht dabei mäßig, am Nachmittag in den Föhnstrichen auch lebhaft. Mit ihm wird es wieder merklich wärmer, die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 22 Grad.

Am Donnerstag dürfte es in der Steiermark zweigeteiltes Wetter geben. Im Norden hält sich hartnäckige Bewälkung und die Temperaturen gehen zurück. Vom Mur- und Mürztal südwärts ist es wärmer und es zeigt sich häufiger die Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 Grad. Wind aus Nordwest bis Südost.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Luftschadstoffbelastung ist als mäßig belastet zu klassifizieren. Es gibt mäßige Belastungen durch Gräser- und Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Andreas-Hofer-Straße wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.;

wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.; Am Bahnhofgürtel im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06.

im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06. Totalsperre der Brauhausstraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020;

(Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020; In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Girardigasse (Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring)

entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05.

(Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring) entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. Sperre der Macherstraße / Pesendorferweg (Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05.

(Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05. Spurum- und Zusammenlegung in der Peter-Tunner-Gasse

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06.

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06. Postenregelung tägl. ab 8.10 Uhr in der Radegunder Straße 172 bis 25.05.

bis 25.05. Am Schönaugürtel (Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich.

(Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich. Spurumlegungen in der Straßganger Straße im Bereich Weblinger Straße (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen

11.05. und 11.07.

im Bereich (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen 11.05. und 11.07. In der Waagner-Biro-Straße / Asperngasse / Daungasse

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!);

4. Bürokratische Hürden für größere Gastgärten

Diesen Freitag, dem 15. Mai, soll die Gastronomie wieder hochgefahren werden. Mit etlichen Einschränkungen zwar, aber immerhin. Damit werden auch die Gastgärten (wieder) öffnen. Und diese sollen zum Teil größer werden als bisher – damit es leichter ist, Abstände einzuhalten. Scheitert diese räumliche Vergrößerung (Sitzplätze soll es nicht mehr geben) am Grazer Straßenamt? Einige Innenstadtwirte befürchten dies nun. "Wir hörten, dass man dafür Gutachten braucht, die Altstadtschutzkommission eingeschaltet werden muss. Die Antwort der Beamten war, dass die Gastgärten frühestens im Juli oder August vergrößert werden können", erklärten zwei Wirte gegenüber der Kleinen Zeitung. Dabei gebe es eine politische Zusage. "Das zuständige Straßenamt verweist bei Anfragen für eine Erweiterung auf eine ganze Reihe von bürokratischen Notwendigkeiten, die wochenlang dauern", so auch der Wirtschaftsbund. Zudem gebe es kaum Termine für Kommissionierungen. Eine unüberwindbare Hürde für die Wirte. Am Donnerstag soll das Thema im Gemeinderat behandelt werden.

5. Zum Innenstadt-Einkauf: Pläne für gratis S-Bahn

Der Kaufleute-Vereins "Echt Graz" will einen Coup für die Innenstadt landen. Für diesen laufen Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund: "Wir wollen, dass die Grazer Innenstadt aus dem Großraum an Freitagen und Samstagen per S-Bahn kostenlos zu erreichen ist", so Vorstand Erwin Sacher. Immerhin kommen 40 Prozent der Umsätze im City-Handel von Kunden aus Graz-Umgebung und außerhalb. Wer diesen Plan für unrealistisch hält, sollte nicht vergessen: "Echt Graz" hat mithilfe der Stadt Graz schon die Gratis-Altstadt-Bim zwischen Südtiroler- und Kaiser-Josef-Platz sowie Finanzamt und Schloßbergplatz auf Schiene gebracht. Die Gratis-S-Bahn hat man mit viel Erfolg schon einmal an einem Altstadt-Aktionstag erprobt.

6. Kuriose Pfingstaktion: Grazer Hotel wird "verschenkt"

Kein Scherz, alle 68 Zimmer des Grazer Parkhotels können in Kürze gratis bezogen werden: Denn im Rahmen einer ungewöhnlichen Aktion wird Hausherr Philipp Florian sein Haus am Pfingstwochenende "herschenken". An Touristen, "aber selbstverständlich auch an Grazerinnen und Grazer", wie es auf Nachfrage der Kleinen Zeitung heißt. Auf der Facebook-Seite des Hotels kann man sich um eines der Zimmer von 29. bis 31. Mai bemühen. Auch per E-Mail kann man an der Verlosung teilnehmen. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion wolle er "auf die herausfordernde Situation" aufmerksam machen, vor der die österreichische Hotellerie kurz vor dem Neustart nach der Coronapause am 29. Mai stehe. "Es wird eine gesamtgesellschaftliche, vor allem aber auch eine gesamtpolitische Anstrengung brauchen, um den Tourismus in Österreich am Leben zu erhalten", sagt Florian. Der Parkhotel-Chef, der ja in der Coronapause via Kleine Zeitung einen Videogruß an seine Gäste schickte, betont zugleich: Die Aktion sei keineswegs als "Aufruf zum gegenseitigen Preisdumping" zu verstehen: "Wir sind als Branche gefordert, die Preise stabil zu halten, um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in Zukunft Arbeitsplätze garantieren zu können."

7. Noch Fragen?