Vom Sprühnebel für den Tummeplatz, der vorübergehenden Marktzone in der Schlögelgasse und der Betreuung an den Schulen ab Mitte Mai: Ihr Graz-Infopaket für den 11. Mai. Guten Wochenstart!

Der Montag wird noch einmal angenehm warm. In der Nacht auf Dienstag kommt der Temperatursturz © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Der Montag verläuft sehr windig, teils sogar stürmisch, und wechselhaft. Neben sonnigen Phasen ziehen mit kräftigem Südwestwind auch immer wieder dichtere Wolkenfelder und vereinzelt Schauer durch. Die Höchstwerte erreichen noch einmal warme 24 Grad. Gegen Abend erfasst dann eine markante Kaltfront die Steiermark, der Südwestwind wird von teils lebhaft auffrischendem Wind aus Nordwest abgelöst.

Der Dienstag bringt zunächst überwiegend bewölktes Wetter, regional kommt es auch noch zu Regenschauern. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Das Temperaturniveau ist deutlich tiefer als an den Vortagen, mehr als 14 Grad sind nicht zu erwarten. Allgemein bessert sich das Wetter bis Mittag, am Nachmittag ist es vorwiegend trocken mit Auflockerungen.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die lufthygienischen Bedingungen sind allgemein gut, die Ozonbelastung etwas geringer als zuletzt. Es gibt teils hohe Belastungen durch Gräser- und Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Andreas-Hofer-Straße wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.;

wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.; Am Bahnhofgürtel im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06.

im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06. Totalsperre der Brauhausstraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020;

(Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020; In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Girardigasse (Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring)

entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05.

(Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring) entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. Sperre der Macherstraße / Pesendorferweg (Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05.

(Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05. Spurum- und Zusammenlegung in der Peter-Tunner-Gasse

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06.

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06. Postenregelung tägl. ab 8.10 Uhr in der Radegunder Straße 172 bis 25.05.

bis 25.05. Am Schönaugürtel (Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich.

(Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich. Spurumlegungen in der Straßganger Straße im Bereich Weblinger Straße (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen

11.05. und 11.07.

im Bereich (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen 11.05. und 11.07. In der Waagner-Biro-Straße / Asperngasse / Daungasse

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!);

4. Riesige Sprühnebelanlage: Abkühlung am Tummelplatz

Vergangenen Sommer sorgte er für schnelle Abkühlung am Grazer Hauptplatz: der Sprühnebel. Mit dem Projekt am Grazer Tummelplatz macht man nun Ernst. Acht Rohre in 4,5 Meter Höhe werden den halben Platz überspannen und sollen die urbane Sommerhitze erträglicher machen. Im Juli und August soll die Anlage jedenfalls im Betrieb sein. 125.000 Euro wird das Pilotprojekt kosten. Finanziert wird die Sprühnebenanlage aus dem 30 Millionen Euro dotierten Klimaschutzfonds, entsprechend hat auch der von Nagl eingerichtete Klimabeirat bereits grünes Licht gegeben. Kritik aus der Opposition gibt es an den gestiegenen Kosten und dem Fehlen des Klimaschutzaspekts.

5. Marktplatz Schlögelgasse: Bis Ende Mai und dann?

Es war eine kurzfristig verhängte Notmaßnahme: Die Stadt Graz hat im April Teile der Schlögelgasse gesperrt, um in Corona-Zeiten mehr Platz für Standler und Besucher des Bauernmarktes am Kaiser-Josef-Platz zu schaffen. Nur mit der zusätzlichen Fläche ist es möglich, die nötigen Abstände einzuhalten. Die Sperre wurde schon einmal verlängert und gilt vorerst bis zum 31. Mai. Ein Rundgang am Markt selbst zeigt: Die zusätzliche Fläche wird gut angenommen, den Kunden gefällt es. Nun werden erste Stimmen laut, die fordern: Die Straße soll dauerhaft gesperrt werden und für den Markt zur Verfügung stehen. Wie denken Sie darüber? Hier kommen Sie zu unserer Umfrage. Der fürs Marktwesen zuständige Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) spricht von einer "vorübergehenden Maßnahme" und verweist auf die neu geschaffene Fußgängerzone vor der Heilandskirche und die weggefallenen Parkplätze am Marktplatz selbst.

6. Wie die Nachmittagsbetreuung geregelt wird

Ab dem 18. Mai auch für die Unter-14-Jährigen so weit: Sie kehren wieder in die Schule zurück. In puncto die Nachmittagsbetreuung waren bis zuletzt noch manche Details offen. Diese wurden zumindest für Grazer Eltern geklärt: Denn wie man im Büro von Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner am Freitag der Kleinen Zeitung bestätigte, hat man den Ablauf und die Spielregeln für städtische Pflichtschulen fixiert. Hier finden Sie die wesentlichsten Punkte, die eben ab dem 18. Mai gelten. Die gute Nachricht: Die vor der Krise vereinbarte Anzahl von Tagen gilt auch weiterhin. Haben also Eltern ihr Kind zum Beispiel für drei Tage angemeldet, können sie ab 18. Mai ebenfalls wieder an drei Tagen die Nachmittagsbetreuung in Abspruch nehmen. Auch ein Wechsel der Wochentage ist möglich.



7. Noch Fragen?