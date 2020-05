Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein malerischer Weitblick auf Graz © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Der Samstag bringt unbeständigeres Wetter mit weniger Sonnenstunden als den Vortagen. Die erste Tageshälfte verläuft noch freundlich. Ab dem Nachmittag breiten sich Quellwolken aus. Es dürfte aber trocken bleiben. In der Früh bereits 13 Grad, Tageshöchstwerte bis 26 Grad.

Der Muttertag bringt vorwiegend sonniges und sehr warmes Frühsommerwetter. Es ziehen mit aufkommendem Südwestwind zwar zeitweise auch Wolkenfelder durch, diese bleiben aber harmlos. Frühtemperaturen ab 11 Grad, Tageshöchstwerte bis zu 27 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Ozonkonzentrationenkönnen werden leicht ansteigen, bleiben aber auf niedrigem Niveau. Allgemein ist weiterhin mit einer guten Luftqualität zu rechnen. Es gibt hohe Pollenbelastungen durch Gräser und mittlere Belastungen durch Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Im Bereich Feldgasse bis HNr. 298 (Bereich Glaserweg / Einpacherweg ) und im Bereich Alte Poststraße bis HNr. 52;

Straßengeneralsanierung zuerst bei Totalsperre und dann Umleitung bis zum 10.05.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. Im bis HNr. 298 (Bereich ) und im Bereich Alte Poststraße bis HNr. 52; Straßengeneralsanierung zuerst bei Totalsperre und dann Umleitung bis zum 10.05. In der Andreas-Hofer-Straße wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.;

wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.; Am Bahnhofgürtel im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06.

im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06. Totalsperre der Brauhausstraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020;

(Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020; In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Girardigasse (Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring)

entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05.

(Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring) entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. Sperre der Macherstraße / Pesendorferweg (Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05.

(Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05. Spurum- und Zusammenlegung in der Peter-Tunner-Gasse

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06.

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06. Postenregelung tägl. ab 8.10 Uhr in der Radegunder Straße 172 bis 25.05.

bis 25.05. Am Schönaugürtel (Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich.

(Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich. Spurumlegungen in der Straßganger Straße im Bereich Weblinger Straße (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen

11.05. und 11.07.

im Bereich (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen 11.05. und 11.07. In der Waagner-Biro-Straße / Asperngasse / Daungasse

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!);

4. In Bus und Bim: Unmaskiert ist deplatziert

Seit Mitte April ist es verpflichtend: das Tragen von Mund- und Nasenschutz in Bus und Straßenbahn. Die allermeisten Kunden halten sich an die Vorgabe, heißt es bei den Graz Linien. Aber es gibt Ausnahmen: Rund 60 Maskensünder pro Tag werden im Schnitt angetroffen. Die Kontrolleure der Graz Linien, die seit dieser Woche wieder unterwegs sind und ermahnen, drücken den Maskensündern frische Schutzmasken in die Hand. Anders ergeht es Unmaskierten, die von der Polizei bei deren Schwerpunktaktionen angehalten werden. Für diese Personen setzt es dann eine Verwaltungsstrafe. Stichwort Kontrolle: Ab 18. Mai werden Fahrgäste ohne Ticket wieder gestraft. Die Graz Linien haben nach der wochenlangen, coronabedingten Kontrollpause eine Übergangsfrist von zwei Wochen eingeführt.

5. Coronakrise: Rückenwind für Umstieg auf Rad

Die Verkehrswende erfasst Europas Städte. Begonnen hat alles in der Corona-Not mit dem Abstandsgebot. Gerade in Städten ist es eine Herausforderung, dass Fußgänger den nötigen Abstand zueinander einhalten. Aus Angst vor überfüllten Öffis räumen manche Orte den Radfahrern mehr Platz ein. "Sonst kommt es zu einem Kollaps der Autoinfrastruktur", so Stadtplanerin Aglaée Degros von der TU-Graz. Auch in Österreich gibt es diesen Weg zur aktiven Mobilität. Wien hat (temporäre) Begegnungszonen und auf der Praterstraße einen neuen Radweg markiert. Innsbruck hat drei Fußgängerstraßen eingerichtet. Und Graz? "Wir präsentieren demnächst mit dem Land die Radwegnetzstudie: Bis 2030 investieren wir 100 Millionen Euro", antwortet Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). An einem der nächsten Samstage will der Stadtchef den Rad-Shoppingtag in der Innenstadt ausrufen: „Wir werden Autospuren für Radler reservieren, Schnellservice sowie Gewinnspiele anbieten.“ Auch die Prüfung der schon einmal geplatzten Verlängerung des Radwegs am Joanneumring will Nagl und spielt den Ball an die Verkehrsstadträtin weiter: "Elke Kahr hat für heuer 2,9 Millionen Euro für Radwegausbau."

6. Augartenbucht: Paddeln ja, Schwimmen nein

Die frühe Freigabe der neuen Augartenbucht hat Folgen: Dass nicht nur in der Bucht sondern auch in anderen Parkbereichen kleinere Rasenflächen geschont und darauf auch neu gesät werden müsse, damit habe man gerechnet, heißt es aus dem Bürgermeisterbüro. Die "Fußballwiese" im Süden des Parks soll Ende Mai/Anfang Juni wieder freigegeben werden. Indes nützen Sonnenanbeter die Holzliegen oder Betonstufen. Stand-Up-Paddler, die gegen den Strom rudern, sind ebenso zu sehen wie Kajakfahrer. Sie stranden mit ihren Sportgeräten in der Bucht, um Pause zu machen oder entern von hier aus die Mur. Die Wasserqualität ist freilich nicht geeignet, um hier zu baden. Davor warnen Experten schon seit es die Auwiese nördlich der Gössendorfer Staustufe gibt. Robert Wiener, Leiter der städtischen Grünraumabteilung, verweist außerdem auf die "teils extrem starken Strömung der Mur".

7. Noch Fragen?