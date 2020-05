Facebook

Wohin wird die Reise gehen? Am Samstag für einige seit langem wieder in ein Shoppingcenter oder zum Friseur © A. W. Tengg

1. Das Wochenendwetter für Graz



Am Samstag zeigt sich das Wetter gegen Süden wieder freundlicher, tagsüber scheint hier auch länger die Sonne. Vor allem im Bergland sind dann am Nachmittag einzelne gewittrige Regenschauer zu erwarten. Es bläst lebhafter Nordwestwind. In der Nacht zum Sonntag breiten sich mit Durchgang einer Störung Regenschauer nochmals aus. Frühwerte ab 10 Grad, Tageshöchstwerte bis 19 Grad.

Im Süden überwiegt am Sonntag der Sonnenschein. Doch es ist wieder nicht beständig und es wird aus nordwestlicher Richtung wieder windig. Dabei ist es etwas küherl mit Tageshöchstwerten um 17 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Für das Wochenende sind keine nennenswerten Luftschadstoffbelastungen zu erwarten. Es gibt nur niedrige Belastungen durch Pollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Im Bereich Feldgasse bis HNr. 298 (Bereich Glaserweg / Einpacherweg ) und im Bereich Alte Poststraße bis HNr. 52;

Straßengeneralsanierung zuerst bei Totalsperre und dann Umleitung bis zum 10.05.

In der Andreas-Hofer-Straße wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.;

Am Bahnhofgürtel im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06.

Totalsperre der Brauhausstraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020;

In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

In der Girardigasse (Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring) entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05.

entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05.

In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

Sperre der Macherstraße / Pesendorferweg (Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05.

Spurum- und Zusammenlegung in der Peter-Tunner-Gasse im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06.

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06.

Postenregelung tägl. ab 8.10 Uhr in der Radegunder Straße 172 bis 25.05.

Am Schönaugürtel (Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich.

Spurumlegungen in der Straßganger Straße im Bereich Weblinger Straße (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen 11.05. und 11.07.

11.05. und 11.07.

im Bereich (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen 11.05. und 11.07. In der Waagner-Biro-Straße / Asperngasse / Daungasse

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!);

4. Einkaufszentren und Friseure wieder hochgefahren

Die Einkaufszentren, in denen in den letzten Wochen nur Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Trafiken, Handyshops, Optiker und Putzereien geöffnet hatten, sperren am Samstag, 2. Mai, wieder alle Geschäfte auf. Gastrobetriebe müssen wie andere Restaurants bis 15. Mai zugesperrt bleiben. Wir haben uns für Sie einen Überblick für den Raum Graz verschafft. Hier finden Sie Details und Öffnungszeiten für Murpark, Shopping Nord, Citypark, Center West und Shopping City Seiersberg. Auch die Friseure öffnen wieder ihre Salons. Der Andrang ist enorm. Doris Schneider, Betreiberin eines Friseurstudios in Gleisdorf und Innungsmeisterin der steirischen Friseure, bittet daher um Geduld. "Wir sind praktisch für den gesamten Mai schon voll, da wir ja aufgrund der Vorgaben nur reduziert arbeiten dürfen", bestätigt stellvertretend Gudrun Mayer seitens "Intercoiffeur Mayer".

5. Offene Spielplätze, erleichterte Familien

Die Spielplätze in Graz sind wieder geöffnet. Die Sperren sind mit 30. April aufgehoben, sodass öffentliche Spielplätze wieder benützbar sind. Die Stadt weist auf die Abstands- und Hygieneregeln hin: "Achtung, die Ansteckungsgefahr ist noch nicht gebannt, halten Sie daher Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen und achten Sie auf verstärkte Hygiene: Waschen Sie sich vor und nach dem Sport Ihre Hände und desinfizieren Sie die Geräte und Handläufe, damit Sie sich und andere Personen gut schützen." Und Grazer Familien ließen sich nicht lange bitten: Egal ob am Eisernen Tor, im Stadtpark, im Volksgarten oder auch im Augarten - überall wurde um die Wette gerutscht und geschaukelt. Unsere Fotostrecke zeigt, wie bunt es in Graz am 1. Mai zuging. Geöffnet sind nun auch wieder die Skater-Anlagen, Teile der Bezirkssportplätze (wie die Tenniscourts) sowie Fitness-Geräte in den Parks. Die Tennisplätze der kommerziellen Anbieter sind im Freien auch wieder in Betrieb.

6. Online beim Grazer Lendwirbel mitmachen

Es wird wieder gewirbelt und doch wird das längst legendäre Grätzlfest rechts der Mur rund um den Lendplatz heuer wohl nicht so zu spüren sein wie sonst. Der virtuelle Lendwirbel begann am Freitagvormittag mit der Morgendisco von Annenviertlerin Maria Reiner. Und der Fixpunkt Schlagergarten Gloria animierte bis in die Nacht per Stream zum Tanzen. Auch das Publikum kann Beiträge einsenden, die in den Stream gemischt werden. Viele weitere Aktionen sind geplant. Damit auf den Straßen doch etwas zu sehen ist, sollen Wirblerinnen und Asphalt-Cowboys zur bunten Kreide greifen. Grätzl-Partygäste der letzten Jahre sollen ihre schönsten Erinnerungen einsenden, auch neue Kunstaktionen oder Musik-Beiträge werden vom Lendwirbel-Team per Online-Stream und Galerien präsentiert. Hier geht es zum Lendwirbel mit weiteren Infos zur Homepage und zur Facebook-Seite sowie zum Mitmach-Formular und zum Upload-Link.

