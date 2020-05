Facebook

Das Aprilwetter wagt sich in den Mai hinein © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Staatsfeiertag ziehen die Regenschauer der Kaltfront nach Südosten ab. Gegen Mittag lockert es auf, dann bilden sich dichtere Quellwolken und erneut sind lokal einzelne Regenschauer möglich. Die Tagesmaxima liegen um 18 Grad.

Unbeständig mit Regenschauern geht es durch den Samstag. Zeitweise scheint aber auch die Sonne. Vor allem im Norden und auch im Süden ist mit etwas Regen zu rechnen. Außerdem bläst nördlich von Graz lebhafter bis starker Wind aus West bis Nordwest. Frühwerte ab 9 Grad, Tageshöchstwerte bis 19 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Luftbelastung ist weiterhin als schwach einzustufen. Es gibt nur geringe Belastungen durch Pollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Die Baustellen in Graz kommen langsam wieder in Fahrt: ein Update.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

In der Andreas-Hofer-Straße wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.;

In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr bis 30.04.

In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

Am Schönaugürtel (Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich.

In der Waagner-Biro-Straße / Asperngasse / Daungasse

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!);

Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Die Scheren sind scharf und die Friseure gerüstet

Ungezählte Steirer sollen ja in den vergangenen Wochen selbst Hand angelegt haben. Nun greifen endlich wieder Profis zu Schere, Kamm und Rasierer - denn ab dem 2. Mai sperren ja die Friseure wieder auf. Und die Damen und Herren, die uns hauptberuflich fescher machen, sind gerüstet: Nicht nur im Hinblick auf die besonderen Hygieneregeln, die es einzuhalten gilt - sondern auch was den möglichen Ansturm der Kunden betrifft. In den vergangenen Tagen jedenfalls liefen Telefone heiß, sofern sie besetzt waren. Oder gingen die Mailboxes vor lauter Anfragen beinahe über. "Wir sind praktisch für den gesamten Mai schon voll, da wir ja aufgrund der Vorgaben nur reduziert arbeiten dürfen. Unsere Mitarbeiter arbeiten wegen möglicher Ansteckungen auch in zwei Gruppen: die eine von Montag bis Mittwoch und die andere von Donnerstag bis Freitag", so Gudrun Mayer von "Intercoiffeur Mayer". Auch die Kollegen haben sich Gedanken gemacht, um einen für alle sicheren Service anbieten zu können.

5. Ein digitaler 1. Mai: Feiern ohne Aufmärsche

Die Tradition der Maiaufmärsche wird am 1. Mai 2020 erstmals nicht fortgeführt, jedenfalls nicht in gewohnter Form auf den steirischen Straßen: Denn aufgrund der Coronakrise haben sowohl Sozialisten als auch Kommunisten erstmals ihre Maiaufmärsche abgesagt. Doch gefeiert wird am Tag der Arbeit dennoch: Beide Parteien werden online ein umfassendes Programm anbieten. Die steirischen Sozialdemokraten legen auf ihrer Website und in den sozialen Medien ab 10 Uhr los. Neben traditionellen Reden - unter anderen spricht naturgemäß Landesparteivorsitzender Anton Lang - auch ein virtueller "Marsch" ist geplant. Auf der Facebookseite der KPÖ wird am Freitag ab 11 Uhr etwa ein Video mit Vertretern jener Berufsgruppen zu sehen sein, die derzeit das öffentliche Leben am Leben erhalten.

6. Fridays for Future mit Demo ohne Menschen

Auch Mitglieder von Fridays for Future nutzen die Lockerungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus. Von 11 bis 12.30 Uhr soll am Hauptplatz eine "Schilddemo" stattfinden. So will man daran erinnern, dass es "neben dem Coronavirus noch eine lebensbedrohende Krise gibt, den Klimawandel". Die Aktion sei bei der Polizei angemeldet, entsprechende Abstände würden eingehalten. "Auch in Zeiten der Coronakrise halten wir uns an die Wissenschaft und vermeiden Menschenansammlungen. Daher werden nicht Personen, sondern Schilder unsere Demo bilden", wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Die Schilder mit Sprüchen zum Klimawandel sollen auf dem Hauptplatz abgelegt werden: Die finanziellen Hilfen an die Wirtschaft müssten mit verbindlichen Klimamaßnahmen gekoppelt werden. "Um 12.30 Uhr sollten dann möglichst viele Schilder dort sein und es werden Fotos gemacht, danach werden die Schilder wieder weggeräumt", sagte Florian Waltl von Fridays for Future Graz.

