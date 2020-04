Facebook

Es geht sonnig und warm weiter: am Freitag sogar mit 25 Grad © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Freitag setzt sich das sehr sonnige Wetter fort. Durchgehenden Sonnenschein wird es nicht mehr geben, hohee Wolken ziehen am Nachmittag durch. Frühtemperaturen ab 4 Grad, dann deutlich wärmer mit Höchstwerten am Nachmittag bei frühsommerlichen 25 Grad.

Am Samstag zieht mit böig auffrischendem Nordwestwind im Norden eine schwache Kaltfront durch. Diese bringt am Vormittag auch etwas dichtere Wolkenfelder. Am Nachmittag setzt sich wieder mehr die Sonne in Szene und der Wind verliert an Stärke. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 23 Grad sehr angenehm. In der Früh hat es bereits 9 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Es ist zu erwarten, dass die Luftschadstoffbelastung nach wie vor schwach belastet ausfällt. Es gibt teils hohe Belastungen durch Birkenpollenflug und weitere Baum- und Gräserpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Die Baustellen in Graz kommen langsam wieder in Fahrt: ein Update.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

In der Andreas-Hofer-Straße wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.;

In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr bis 30.04.

In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

Am Schönaugürtel (Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich.

In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt bis 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren;

2 Fahrspuren;

In der Waagner-Biro-Straße / Asperngasse / Daungasse

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!);

Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Lendwirbel will in die Wohnzimmer

Der alljährliche "Lendwirbel" findet heuer zwischen 1. und 10. Mai vor allem online statt. Es gibt auch Liveauftritte im Volkshaus, die ebenfalls übertragen werden. Die Veranstalter dazu: "Alles, was live funktioniert, soll, kann und darf stattfinden: Diskurs, Konzerte, Theater..." Und weiter: "Nutzt eure Möglichkeiten. Der Lend ist Nachbarschaft. Spielt in deinem Wohnzimmer, auf deinem Balkon, im Innenhof oder wo auch immer es möglich ist und zeigt, dass es nur physical distancing und kein social distancing gibt. Jetzt ist eure Kreativität gefragt." Los geht es am Staatsfeiertag mit dem legendären Schlagergarten Gloria (online zwischen 12 und 24 Uhr).

5. Maskenpflicht: Polizei kontrollierte Öffi-Fahrgäste

Die Graz-Linien machten wegen der Maskenpflicht seit 14. April auf die neuen Spielregeln aufmerksam und darauf, dass Fahrgäste diesen Schutz selbst mitbringen müssen. "Wir haben in Graz rund 850 Haltestellen", bat man "allein aus logistischen Gründen" um Verständnis, dass man nicht Masken durch Spender oder dergleichen zur Verfügung stellen könne. Haben sich die Fahrgäste in Grazer Straßenbahnen und Bussen daran gehalten? Der Tenor der Grazer Exekutive als auch bei den Graz-Linien: Grazer Fahrgäste benutzen zum überwiegenden Teil die vorgeschriebenen Masken. Die Graz-Linien berichteten von einer Aktion von Polizeibeamten, die zeitgleich beim Hauptbahnhof, Hauptplatz, Jakominiplatz und vor dem LKH Aufstellung genommen haben - und aussteigende Fahrgäste beobachteten. Das Ergebnis: "Insgesamt wurden lediglich zehn Organstrafmandate ausgestellt. Das ist angesichts der Gesamtsumme an Fahrgästen also eine verschwindend geringe Zahl."

6. Grazer Gemeinderat mit doppelter Premiere

Erstmals wurde eine Sitzung des Grazer Gemeinderates per Livestream übertragen. Die zweite Premiere: Aufgrund der Coronaspielregeln fand die Sitzung der Mandatare nicht im Grazer Rathaus statt, sondern in der Messe neben der Stadthalle - und mit bekannten Auflagen: So müssen mit Bürgermeister Siegfried Nagl und Vize Mario Eustacchio auch alle anderen Anwesenden Abstand zueinander halten. Der Blick auf die aktuellen Finanzen der Stadt Graz macht für Sorgenfalten: Im wahrscheinlichsten Szenario gehen 80 Millionen Euro an bereits budgetierten Einnahmen verloren, vor allem die Kommunalsteuer und die Ertragsanteile aus dem Finanzausgleich brechen ein. Dazu kommen rund 20 Millionen Euro an coronabedingten Mehrausgaben. Die Folge: Es muss ein neues Budget beschlossen werden. Um die wegfallenden Einnahmen zu kompensieren, plant die Stadt jedenfalls mit einem deutlich höheren Kreditvolumen.

