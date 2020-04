Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schlosskirche St. Martin © A. W. Tengg

1. Das Wochenendwetter für Graz



Am Karfreitag wird es in der Steiermark recht sonnig, am Nachmittag entstehen viele harmlose Quellwolken, es bleibt dabei aber niederschlagsfrei. Tageshöchstwerte um die 22 Grad. In der Früh hat es zumindest 6 Grad.

Überwiegend sonnig präsentiert sich der Karsamstag. Am Nachmittag bilden sich einige Quellwolken, nur vom Wechsel bis zur Koralpe kommt es mitunter zu vereinzelten Regenschauern. Frühtemperaturen bereits ab 9 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen um die 21 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Luftschadstoffbelastung ist landesweit als gering bis mäßig belastet zu charakterisieren. Es gibt mäßigen bis starken Flug von Birkenpollen und weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Bereits diese Woche und nach Ostern werden in der steirischen Landeshauptstadt vorübergehend stillgelegte Straßenbaustellen wieder in Angriff genommen . Hier finden Sie die voraussichtlichen Zeitpläne.

. Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zuwachs im Abholservice bei Grazer Wirten

Bei immer mehr Grazer Wirten kann man Essen nun auch abholen. Wir suchen nach weiteren Lokalen - und aktualisieren unsere Liste laufend für Sie! Die Gastronomiebetriebe selbst müssen geschlossen bleiben, nur ihre Speisen dürfen sie neben der Möglichkeit auszuliefern, Kunden auch zum Abholen bereitstellen. Vorausgesetzt, es wird zuerst online bestellt. Essen vor Ort zu bestellen und mitzunehmen, ist nicht erlaubt. "Das Angebot wird super angenommen", sagt Julia Pengg vom Grazer Lokal Mangolds. Auch steirische Hausmannskost gibt's in Graz und Umgebung wieder an vielen Ecken. Robert Grossauer bietet im "Gösserbräu" dienstags und donnerstags über Mittag an, einen vorbestellten Mittagsteller abzuholen (zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr). Auch beim "Liebenauer Hof" in der Kasernstraße gibt's ab sofort steirische Küche zum Abholen. Ebenso warten jetzt beim Restaurant Brandhof in der Gleisdorfergasse zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr Speisen zum Abholen. Und auch Pizzerien und Gaststätten im Grazer Umland haben ihre Küchen wieder in Betrieb genommen.

5. Gleich zwei Grazer Traditionsbäcker sperren zu

Für die Grazer Bäckerei-Szene ist es der zweite Schlag binnen weniger Tage: Die Bäckerei Strohmayer sperrt ihre beiden Filialen in Graz mit Ende April zu. Auch die Bäckerei Wölfl in Andritz hat jetzt mitten in der Corona-Krise zugesperrt. "Die Lage war auch davor schon schwierig", sagt Andreas Strohmayer, der die Bäckerei in fünfter Generation leitet und auf 40 Mitarbeiter ausgebaut hat, zur Corona-Krise. Aber das endgültige Aus bedeutet das Zusperren nicht. "Die beliebten Wagner-Brezen werden wir weiter machen", so Strohmayer. Die Wagner-Brezen gehört seit Jahrzehnten zum Grazer Stadtbild. Das Haupthaus der Bäckerei Strohmayer am Karlauplatz 10 beherbergt seit 1733 eine Bäckerei, die seit 1865 als Familienbetrieb geführt wird. Die Bäckerei Wölfl wurde im Jahr 1950 von Augustin Wölfl sen. am Grazer Ulrichsweg eröffnet. 70 Jahre später geht es in zweiter Generation nicht mehr weiter: "Es is' einfach nicht mehr gegangen", verweist Wölfl auf den Einbruch der Geschäftszahlen, der - wie berichtet - gerade auch die Bäckereien hart trifft. Also habe er sich "schweren Herzens" dazu entschieden, seine Bäckerei in Graz-Andritz zu schließen.

6. Hat Graz bald ein neues Müllproblem?

Waren es vergangenes Jahr 55.000 Schüler und andere Freiwillige, die in der Steiermark bei der Müllsammelaktion für Sauberkeit gesorgt hatten, fällt heuer der steirische Frühjahrsputz im Freien aus. Ein Lokalaugenschein zeigt: die Einweghandschuhe - Hygienemaßnahme in Coronazeiten - verschmutzen als neues Müllphänomen Straßen und Gehwege. Ob der Frühjahrsputz in den Herbst verlegt wird, ist derzeit noch unklar. "Da die Ausgangsbeschränkungen bis Ende April gelten ist jegliches Vorgehen momentan nicht absehbar. Zu diesem Zeitpunkt können wir nicht sagen, ob im Sommer oder Herbst eine Reinigungsaktion stattfinden wird", heißt es vom Büro für Abfall- und Ressourcenwirtschaft der Steiermark. Laut Holding Graz seien die weggeworfenen Handschuhe noch zu keinem Problem für die Stadt geworden. "Große Mengen, die nicht richtig entsorgt wurden, sind uns nicht aufgefallen", so Gerald Pichler, Sprecher der Holding. Im Vorjahr wurden beim jährlichen Frühjahrsputz die grüne Mark von 195.000 Kilogramm Müll befreit.

7. Noch Fragen?