Über 20 Grad und die Sonne lacht vom Himmel © A. W. Tengg

1. Das Wochenendwetter für Graz



Am Gründonnerstag gibt es in der Steiermark wieder viel Sonnenschein, am Nachmittag bilden sich im Bergland ein paar harmlose Quellwolken, sonst bleibt es wolkenlos. Mit Höchstwerten mit bis zu 24 Grad wird es am Nachmittag sehr mild. In der Früh liegen die Tiefstwerte noch bei 3 Grad.

Am Karfreitag wird es in der Steiermark recht sonnig, am Nachmittag entstehen viele harmlose Quellwolken, es bleibt dabei aber niederschlagsfrei. Tageshöchstwerte um die 21 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die lufthygienischen Bedingungen bleiben weiterhin gut. Es sind keine wesentlichen Änderungen der Schadstoffbelastungen zu erwarten. Es gibt starken Flug von Birkenpollen und weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Bereits diese Woche und nach Ostern werden in der steirischen Landeshauptstadt vorübergehend stillgelegte Straßenbaustellen wieder in Angriff genommen. Hier finden Sie die voraussichtlichen Zeitpläne.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Handel: 80 Prozent können nach Ostern wieder aufsperren

Es war der Satz, auf den viele Händler in Graz und Umgebung gewartet haben: Ab Dienstag, 14. April, dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 400 Quadratmeter wieder öffnen. "Das ist eine große Erleichterung für die Betriebe", sagt Viktor Larissegger, Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer Graz. Er rechnet mit gut 80 Prozent aller Händler in Graz, die durch diese Regelung nach Ostern wieder aufsperren können, der Rest folgt laut Plan der Bundesregierung Anfang Mai. Ein Rundruf der Kleinen Zeitung zeigt, dass vielen Händlern ein Stein vom Herzen fällt, von Euphorie ist allerdings wenig zu hören. "Ja, wir wollen gleich am Dienstag aufsperren", sagt Manfred Rauch vom gleichnamigen Haushaltswarengeschäft am Dietrichsteinplatz. Nachsatz: "Wenn es sich ausgeht." Noch sind Fragen offen, etwa wie eine Eingangskontrolle funktionieren soll und Ähnliches. Die Lage beim Baumarkt Meinhart am Stadtrand: Durften zuletzt nur Brennstoffe und Tierfutter im Geschäft verkauft werden, hat der Markt ab nächster Woche wieder regulär offen. In Andritz kann Andreas Failmayer nächste Woche sein kleines Radgeschäft Rofa Sport wieder aufsperren. Die großen Händler hängen noch zumindest zwei weitere Wochen in der Warteschleife.

5. Trotz Schönwetterphase: Anzeigenwelle bleibt aus

Man hat ein bisschen gezittert im Rathaus. Die viele Sonne, die hohen Temperaturen und dazu die Ankündigung, nach Ostern die ersten Geschäfte wieder aufzusperren - da haben einige damit gerechnet, dass die Disziplin, sich an die Ausgangsbeschränkungen und die damit verbundenen strengen Regeln im öffentlichen Raum zu halten, nachlassen wird. Hat sie aber nicht. Die allermeisten Grazer halten sich an den Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter und verlassen die Wohnung nicht öfter als unbedingt notwendig. Zwar setzte es am Dienstag erneut 90 Anzeigen, die im Erstfall mit 600 Euro Strafe belegt werden. "Aber diese Zahl ist seit Tagen stabil, manchmal knapp unter 100, manchmal knapp drüber", heißt es aus dem Amt von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Insgesamt gab es allein in Graz bisher rund 1800 Anzeigen.

6. Duett: Geschwister entzücken mit Home-Video

Herzallerliebst: die beiden Geschwister Rosa und Konrad aus Gösting singen mit ihren Eltern ein Corona-Lied und machen ein Video dazu. "Es hat unser Herz erwärmt", heißt es dazu auf der Facebook-Seite der Stadt Graz, die die kurze Sequenz veröffentlicht hat. Denn: Rosa und Conrad sind beide blind, haben in Sachen Corona aber den Durchblick. Sie musizieren leidenschaftlich - Rosa am Klavier, Konrad trommelt auf der Cajon - und singen dazu lustige Liedzeilen. "Schulbesuch gibts keinen mehr, das kann doch gar nicht sein", summt Rosa. "Die Nerven liegen blank", singt ihr Bruder. Und beide: "Wir nerven unsre Eltern nur, von Früh bis in die Nacht." Im Refrain "Oh Corona, was hast du nur gemacht?" stimmt der Vater aus dem Off mit ein. Dann hört man Vater und Mutter plötzlich gemeinsam weitersingen. Die Eltern sagen, was sich wohl viele Erziehungsberechtigte, die derzeit zu Hause den Schulalltag versuchen, fortzuführen, denken: "Lehrer sein ist schwer, das ist jetzt allen klar". Und dann ironisch weiter: "Wir nerven unsre Kinder nur von Früh bis in die Nacht!"

7. Noch Fragen?