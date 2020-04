Facebook

Schönen Palmsonntag! © A. W. Tengg

1. Das Wochenendwetter für Graz



Am Palmsonntag sorgt Hochdruckeinfluss in der gesamten Steiermark für überwiegend wolkenloses Wetter. Bis zu 11 Sonnenstunden können es werden. Am Morgen ist es teils noch frisch mit 4 Grad und am Nachmittag sind dann angenehme 16 Grad zu erwarten. Der Wind dreht auf Süd bis Südost, gebietsweise macht sich am Nachmittag Südföhn bemerkbar.

Am Montag setzt sich das sehr sonnige Hochdruckwetter fort. In der Früh hat es noch 4 Grad, bis zum Nachmittag wird es aber mit 18 Grad sehr mild. Es weht föhniger Südwind.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Luft ist in der Steiermark momentan mäßig bis schwach belastet. Grenzwertüberschreitungen oder Überschreitungen der Informationsschwelle für Ozon sind nicht zu erwarten. Bitte beachten Sie, dass heuer Brauchtumsfeuer überall verboten sind. Es gibt starken Flug von Birkenpollen und weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie aktuelle Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Smarte" Palmweihe in Graz

Es wird ein sehr spezieller Palmsonntag: In vielen Kirchen werden die Gottesdienste nur in kleinstem Rahmen mit maximal vier Anwesenden gefeiert. "Wir laden aber dazu ein, den Online-Gottesdienst mit Bischof Wilhelm Krautwaschl zu feiern", erklärt Christian Leibnitz, Leiter der Stadtkirche in Graz. Dieser beginnt um 10 Uhr, er wird auf der Homepage der Kleinen Zeitung übertragen. Eine Alternative dazu: Stefan Ulz, Pfarrer im Seelsorgeraum Graz-Südost, bietet aus seiner Wohnung eine Online-Palmweihe an. Die Gläubigen können sich über das Handy oder den Computer einbringen, etwa mit Fürbitten und Musik. Die Premiere gab es letzten Sonntag: "Es hat sich sehr gut bewährt." Möglich ist die Teilnahme unter dem Link https://us04web.zoom.us/j/792951584. Man kann allerdings auch mit einem Telefonanruf teilnehmen: Wählen Sie: +43 12 535 501 oder +43 670 309 0165, dann Webinar-ID: 792 951 584 eintippen und mit # bestätigen. Einen Livestream gibt es auch unter www.facebook.com/Seelsorgeraum.grazsuedost

Hier finden Sie einen (unvollständigen) Überblick über Angebote für den Palmsonntag in Pfarren in Graz und Umgebung.

5. Aktuelles für Graz rund um das Coronavirus



Eine neue Verordnung trat nun in Kraft: In geschlossenen Räumen sind derzeit Zusammenkünfte mit mehr als fünf Personen nicht erlaubt, ausgenommen sind Menschen, die im selben Haushalt wohnen. Auch Begräbnisse dürfen aufgrund der aktuellen Situation momentan nur im engsten Familienkreis mit höchstens zehn Personen und Hochzeiten mit höchstens fünf Personen beschränkt. Von dieser Verordnung sind Einsatzorganisationen, Kindergarten etc. ausgenommen. Diese Bestimmungen wurden auch hinsichtlich der bevorstehenden Osterfeiertage getroffen. Der Appell an alle BürgerInnen aus dem Grazer Rathaus: Alle Ausgangsbeschränkungen und Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Infektion müssen weiterhin eingehalten werden. Auch wenn in diesen Tagen die Sonne so herrlich vom Himmel lacht, besteht kein Grund zur Entwarnung: Auch die aktuellen Infektionszahlen 323 Personen (Stand: 4. April) sind nachweislich in Graz infiziert. Halten Sie sich bitte an die Ausgangsbeschränkungen und wenn Sie unbedingt zur Arbeit, für Einkäufe, um jemandem zu helfen oder zur kurzen eigenen Erholung hinaus müssen: Halten Sie bitte Abstand zu anderen Menschen!

6. Essensabholung erlaubt: Wirte atmen auf

Gästen ist es nun doch erlaubt, beim Wirt ums Eck vorbestellte Speisen abzuholen. Grazer Gastronomen atmen erleichtert auf. Ein erster Überblick. Von einem Tag auf den anderen blieb vor zwei Wochen in den meisten Wirtshäusern des Landes die Küche kalt. Nur via Lieferservice konnte man Speisen noch an den Mann bringen, die Fahrraddienste wie Velofood strampelten praktisch rund um die Uhr. Viele stellten den Betrieb ein. Jetzt werfen viele Grazer und GU-Gastronomen die Küchen wieder an. Hans Windisch vom Hügellandhof auf der Laßnitzhöhe bietet Beef Tatar, Fischsuppe oder vegetarische Gerichte zum Abholen. Arsim Gjergji vom Eleven in Graz bietet ab Montag Mittagsmenüs und abends À-la-carte-Gerichte an. Auch McDonald's prüft die nächsten Schritte. Dass es bei der Kette aber bald Fast-Food abzuholen geben wird, ist klar. Der Grazer Grossauer-Clan hingegen lässt seine Grazer Lokale mit Ausnahme der Zentrale in der Kalvarienbergstraße zu. Das Angebot im Grossauer-Online-Shop wird hingegen ausgeweitet. Auch Mangolds setzt auf den Online-Vertrieb. Im Grazer Zentrum kocht auch das Café Mitte aus und bietet Speisen zum Abholen. Mit klaren Regeln: Kunden dürfen nur einzeln ins Lokal, müssen eine Schutzmaske tragen und können nicht bar zahlen.

7. Noch Fragen?