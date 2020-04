Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommen Sie gut durch den Tag © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Freitag scheint die Sonne weniger oft, denn tagsüber tauchen ein paar Wolken auf. Diese machen sich am Nachmittag dann in den südlichen Landesteilen bemerkbar. Es dürfte niederschlagsfrei bleiben. Frühtemperaturen um -2 Grad, Höchstwerte bis zu 15 Grad.

Der Samstag bringt einen Mix aus Wolken und etwas Sonnenschein. Regnen wird es nur sehr vereinzelt. Dazu kommt überall mäßiger Nordwind auf. Die Höchsttemperaturen liegen um 15 Grad in Graz, am Morgen gibt es zumindest 4 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die lufthygienischen Bedingungen bleiben weiterhin günstig. Es gibt teils starken Flug von Birkenpollen und weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie aktuelle Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Arbeitslosigkeit im Großraum Graz: 25.000 ohne Arbeit

Die Arbeitslosigkeit steigt aufgrund der derzeitigen Situation stark an. Ende März 2020 waren insgesamt 24.995 Personen in Graz und Graz-Umgebung arbeitslos gemeldet. Insgesamt sind fast 64.000 Personen in der Steiermark arbeitslos. In Graz und Graz-Umgebung sind das im Jahresvergleich um 10.018 Personen mehr. Bei Personen im Haupterwerbsalter waren 69,6 Prozent mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Das Verhältnis Frauen zu Männer: Es waren 10.122 Frauen und 14.873 Männer vorgemerkt. Bei den Frauen ist das ein Plus von 58,8 Prozent, bei den Männern gar ein Anstieg um 72,9 Prozent zum Vergleichszeitraum im Vorjahr. Arbeitslose kommen vor allem aus den folgenden Branchen: Herstellung von Waren, Bau, Handel, Verkehr und Lagerei, Beherbung, Gastronomie, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen.

5. Frische Luft, Bewegung und mehr für Jung und Alt



Vorturnen, filmen und uploaden: Steirische Sportlehrer rufen im Internet zur "Home Challenge für Kids" auf. Wenn das Wohnzimmer zum Klassenzimmer wird, dann funktioniert das in vielen Unterrichtsgegenständen ziemlich gut. Etwas schwerer tun sich da die Sportpädagogen. Wie sich Schülerinnen und Schüler in den eigenen vier Wänden – mit oder ohne Garten – fit halten können, das zeigen jetzt Johanna, Florian und Samuel vor: mit klassischen Übungen wie Hampelmann, Kniebeuge und Sit-ups, aber auch lustigen wie einem "Klopapier-Karussell". Die drei Kinder von Sylvia Steiner, Sportpädagogin an der NMS Semriach, haben gemeinsam mit ihrer Mutter den Startschuss für die neue "Home Challenge für Kids" gegeben. Die Übungen sind auf einer Internetseite mit kurzer Beschreibung und Video zu finden und sollen ständig mit neuen Videos von möglichst vielen Kindern erweitert werden, die ihre liebsten Übungen vorturnen. Und: Dank einer Grazer Tanzlehrerin wird das Wohnzimmer auch gleich zur Tanzbar. Kristina Weitacher war eine der ersten Tanzlehrerinnen, die eine Choreografie auf die Beine gestellt hat, um uns aus der Horizontalen zu bewegen. Per Video-Tanzkurs erklärt sie Step-by-Step die einzelnen Schritte und hat die ersten Ergebnisse eines Flashmob mit einem gemeinsamen Tanzvideo festgehalten. Mittlerweile zählt sie bis zu 40 Einzelvideos von den unterschiedlichsten Tänzern.



6. Absagenflut: Die kommenden Monate in Graz

Verschoben, abgesagt, erst nächstes Jahr wieder. Der Veranstaltungskalender wird dünner und dünner. Nicht nur das Grazer Augartenfest, sondern auch der Grazathlon - beides Besuchermagneten - wurde diese Woche abgesagt. Der Grazathlon soll allerdings bereits im Herbst nachgeholt werden. Auch die für 24. Mai geplante Premiere des Ironman 70.3 in Graz wurde verschoben. Der neue Termin wird aber erst bekannt gegeben. Das Augartenfest, das heuer sein 40. Jubliäum zu feiern hätte, soll im Sommer 2021 und dann wieder im Augarten stattfinden. Auch das Ukulele-Festival, das von 3. bis 5. Juli am Kaiser-Josef-Platz geplant war, wird voraussichtlich auf den Herbst verschoben. Fraglich ist ebenso, ob das Grazer Usi-Fest mit dem Kleeblattlauf am 26. Juni 2020 zustande kommt. Jetzt ist auch der Grazer Schlossbergball betroffen. Am 27. Juni hätte dieser zum dritten Mal über die Bühne gehen sollen. Die Veranstalter gaben bekannt, ihn "schweren Herzens" auf den 26. Juni 2021 zu verschieben. Sämtliche bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin im nächsten Jahr. Und: Wie nicht anders erwartbar sagt die Grazer Oper nun auch alle für den April geplanten Premieren ab. Man bemühe sich aber, die Produktionen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können.

7. Noch Fragen?