Im Styria Media Center, wo normalerweise tausend Menschen arbeiten, halten ein paar dutzend die Stellung und versorgen Sie mit tagesaktuellen Nachrichten © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Auch der Donnerstag wird ein durchwegs sonniger, oft sogar wolkenloser Tag werden. Nach teils strengem Morgenfrost mit Temperaturen um -4 Grad erreichen die Höchsttemperaturen schon etwas mildere 11 Grad.

Am Freitag gibt es voraussichtlich etwas weniger Sonnenschein. Mit auffrischendem Nordwestwind nimmt spätestens ab Mittag die Bewölkung zu. Regenschauer zeichnen sich aus heutiger Sicht aber nicht ab. Frühtemperaturen um den Nullpunkt, die nun milderen Höchstwerte bewegen sich um 14 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Aufgrund der Wetterlage und dem verringerten Schadstoffausstoß ist die Luftqualität in der gesamten Steiermark sehr gut. Es gibt teils starken Flug von Birkenpollen und weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie aktuelle Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Hilfspaket: Wohin sich Unternehmer wenden können

Die Stadt Graz hat als erste Kommune in Österreich ein Sofortprogramm für die regionale Wirtschaft geschnürt. Das 3-Millionen-Euro-Hilfspaket für Grazer Wirtschaftstreibende umfasst insgesamt elf Punkte. Hier finden Sie alle Ansprechpartner für Unternehmer auf einen Blick. Zu diesen Punkten zählen unter anderem Gastgärten: Bis zum Jahresende fallen für Gastronomen keine Nutzungsgebühren für Gastgärten an. "Bereits eingezahlte Beiträge werden den Gastronomen baldigst rückerstattet", heißt es im Grazer Rathaus. Hier ist man mit Fragen richtig: 0316/872 3602 oder strassenamt@stadt.graz.at. Wasserabgaben: Die Stadt Graz reduziert für betroffene Unternehmen die Abgaben für Wasser bis Ende des Jahres 2020 um 20 Prozent. Stundung der Teilzahlungsbeträge von Wasser & Strom: Antrag an ombudsstelle@energie-graz.at. Fragen: Von 07:30 bis 15:00 Uhr unter 0664 882 419 54. Bei Fragen zum Grazer Hilfspaket können sich Unternehmer an die Hotline der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung wenden. Tel. 0664/ 60 872 4884 oder 0664/ 60 872 4820 (von 7 bis 17 Uhr).

5. Statusupdate zur Coronasituation in Graz



Nachweislich infiziert sind derzeit 278 Personen in Graz. (Stand Mittwochabend, 1. April) In Graz sind derzeit noch 102 Intensivbetten an den Spitälern frei. In Graz-Umgebung stieg die Fallzahl auf 108 Corona-Infizierte. Mehr als 1700 Personen müssen aufgrund ihrer Erkrankung oder weil sie eine Kontaktperson eines/r Erkrankten sind, eine behördlich verordnete Quarantäne einhalten. Die Einhaltung dieser Isolation wird stichprobenweise kontrolliert. Wer die Quarantäne nicht einhält, riskiert nicht nur hohe Verwaltungsstrafen sondern auch eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Gemeinwohls. Mehr als 1000 Anzeigen hat die Polizei in Summe bislang in der Stadt Graz eingebracht. Wer gegen Ausgangsbeschränkungen verstößt, Spiel- und Sportplätze verbotenerweise betritt oder eine Gaststätte offenhält - das sind die häufigsten Vergehen - riskiert eine Strafe von zumindest 600 Euro. Im Wiederholungsfall kann sich die Strafe bis zum Maximum von 3.600 Euro erhöhen. Bürgermeister Siegfried Nagl fordert in einem Interview mit der Kleinen Zeitung indes Disziplin ein. Und: "Für Wiederholungstäter werden die Strafen beinhart angehoben."

6. Für die Zeit danach: Diese neuen Lokale erwarten uns

Weil nicht nur Wirte derzeit Gusto auf Optimismus haben: Einige spannende Gastro-Projekte stehen schon in den Startlöchern. Bleiben wir daheim, gesund - und optimistisch! Und freuen wir uns unter anderem auf blühende Gastgärten und nagelneue Lokale, die nach dem Ende der aktuellen Corona-Ereignisse auf uns warten. In Graz und Umgebung sind tatsächlich einige spannende Gastro-Projekte in der Pipeline, manche schon mehr oder weniger startklar. Zum Gustieren der Details klickt man sich am besten durch die Fotoshow durch. Und entdeckt unter anderen die künftigen Filialen der Bäckerei Sorger. Jene in der Wiener Straße 20, gleich hinter dem Lend-Hotel, ist überhaupt schon fast fertig. Auch wenn der genaue Starttermin derzeit naturgemäß noch offen ist - jedenfalls so bald wie möglich, hofft Albin Sorger-Domenigg. "Wir eröffnen, wenn das Leben wieder hochgefahren wird."

