April, April - zumindest die Sonne lacht vom Himmel © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Sehr sonnig verläuft der Mittwoch. In der Früh ist es verbreitet frostig, die Tiefstwerte liegen in Graz bei -4 Grad, Höchstwerte am Nachmittag dann um 10 Grad.

Auch der Donnerstag wird ein durchwegs sonniger, oft sogar wolkenloser Tag werden. Nach leichtem Morgenfrost mit Temperaturen um -1 Grad erreichen die Höchsttemperaturen schon etwas mildere 12 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Nordstömung verhinderteine deutliche Tageserwärmung. Die lufthygienischen Bedingungen bleiben weiterhin günstig. Es gibt mäßigen bis starken Flug von Birkenpollen und weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie aktuelle Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren;

2 Fahrspuren;





Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Hotspot Bauernmarkt: "Aktion scharf" wegen Gedränge

Bauernmärkte werden räumlich erweitert und strenger kontrolliert. Graz prüft nun auch Straßensperren. "Die Disziplin der Marktbesucher war unter jeder Kritik", meldeten sich mehrere Leser bei uns. Trotz der Hinweise, den durch das Coronavirus gebotenen Sicherheitsabstand einzuhalten, hätten sich vor allem am letzten Samstag Besucher auf den Bauernmärkten dicht an dicht gedrängt. Ab sofort ist daher der Parkplatz am südlichen Lendplatz gesperrt, "damit die Stände mit größerem Abstand aufgestellt werden können", sagt Straßenamtsleiter Thomas Fischer. Am Kaiser-Josef-Platz wird ab dieser Woche donnerstags bis samstags die Schlögelgasse gesperrt. "Zufahrten für Anrainer sind möglich", so Fischer. Neben der räumlichen Ausweitung kündigt Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) verstärkte Kontrollen an. Ob wie in Supermärkten auch am Bauernmarkt Schutzmasken getragen werden müssen, wird gerade geprüft. Außerdem: Die Öffnungszeiten der Bauernmärkte St. Peter, Andritz und Hofbauerplatz werden ausgeweitet. Diese Märkte haben an einem zusätzlichen Markttag offen: donnerstagnachmittags von 12 bis 18 Uhr und am Hofbauerplatz auch freitagvormittags von 5.00 bis 14 Uhr.

5. Lachen, Schmunzeln und zu Hause bleiben



Der 1. April darf schon für den einen oder anderen Aprilscherz in Ehren herhalten. Bleibt bloß zu hoffen, dass sich verdächtig glaubwürdige Fake News schnell in Luft auflösen - April, April! Und auf unseren Foto- und Videoaufruf haben Eva Petz und ihr Sohn reagiert: mit einem Video vom Kaffeegenuss während der Corona-Krise - "Coffee-To-Flow" sozusagen, aber sehen Sie selbst. Wir sind schon gespannt, was da noch kommt. Einfach Ihre Fotos und oder Videos an graz@kleinezeitung.at schicken. In Kumberg wurden indes einfach mal Narzissen am Fußballfeld gepflanzt. "Unser Platzwart (SV Well Welt Kumberg) Franzi hat auf dem Ankickpunkt Narzissen gesetzt, finde ich eine tolle Idee", schreibt Julian Senekowitsch der Kleinen Zeitung und verweist auch gleich auf das dazugehörige Video. Zu Rainhard Fendrichs "I Am from Austria", mit dem auch schon die Wiener Polizei für Gänsehautmomente sorgte, werden die leeren Ränge des Fußballstadions in Kumberg gefilmt.

PS: Der "Fossil Fools Day" erlaubt sich jedes Jahr zum 1. April ein englisches Wortspiel und will als Demonstrationstag das Bewusstsein für Umweltthemen und gegenüber fossilen Brennstoffen stärken.

6. 500 Ehrenamtliche: Graz hält zusammen

Gemeinsam mit dem "normalen Leben", wie wir es kennen, machen derzeit oft auch Egoismus und Ellbogentechnik eine Pause. Solidarität wird gezeigt, ob im rein privaten Umfeld oder mithilfe von organisierten Beratungsstellen und Hilfsangeboten. So auch bei der Initiative "Zusammenhalt Graz": Seit Mitte März greift man gemeinsam mit der Österreichischen Hochschülerschaft gerade jenen unter die Arme, die zur Corona-Risikogruppe gehören. Die Hotline 0316/872-3333 kann man von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr anrufen und um Erledigungen oder Einkäufe bitten. Knapp zwei Wochen später zieht Stadtrat Kurt Hohensinner gegenüber der Kleinen Zeitung eine positive Bilanz: Mittlerweile machen bereits 500 Personen ehrenamtlich bei "Zusammenhalt Graz" mit, so Hohensinner, exakt 232 Einkäufe seien bislang auf diese Weise erledigt worden - mehrheitlich besorge man Lebensmittel, zu einem Viertel auch Produkte aus Apotheken. Und: Die höchste Zahl an Vermittlungen habe es bislang im Grazer Bezirk Lend gegeben.

7. Noch Fragen?