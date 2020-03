Doppelt so viele Strafen am Wochenende, warum Graz statistisch gesehen "Coronaplatz 5" belegt und ein Spendenaufruf zum Geburtstag: Ihr Infopaket für den Dienstag, den 31. März. Bleiben Sie gesund!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei war und ist auch verstärkt im Augarten unterwegs um die Einhaltung der Maßnahmen zu kontrollieren © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Der Dienstag startet kalt und oft wolkenlos, tagsüber entstehen dann stärkere Quellwolken. Es bleibt aber trocken und in Summe verläuft auch der Nachmittag recht sonnig. Mäßiger Nordostwind. Frühwerte ab frostige -4 Grad, Tageshöchstwerte nur 7 Grad.

Sehr sonnig verläuft der Mittwoch. In der Früh ist es teils frostig, die Tiefstwerte liegen in Graz bei -1 Grad, Höchstwerte um 8 Grad.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Die Schadstoffwerte liegen auf einem für Ende März niedrigen Niveau. Aufgrund des Luftmassenwechsels und der momentan verminderten Emissionen sind in den kommenden Tagen keine nennenswerten Luftschadstoffbelastungen zu erwarten. Es gibt schwachen Flug von Birkenpollen und weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie aktuelle Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Hohe Strafen: Verdoppelung der Corona-Anzeigen

Die Appelle der Politiker und Gesundheitsexperten verhallen bei manchen ungehört. Immer wieder musste am vergangenen Wochenende die Polizei eingreifen, um auf die Einhaltung der strengen neuen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum zu drängen. Die Folge: Es wurden allein in Graz an diesen zwei teils sonnigen Tagen mehr als 300 Personen angezeigt, wie es aus dem Büro von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) heißt. Damit hat sich die Zahl der Anzeigen in Graz auf insgesamt knapp über 700 erhöht. Das heißt: Am Wochenende hat sich die Zahl verdoppelt, am Freitagvormittag waren es noch 360 Anzeigen. Die Strafhöhe ist empfindlich: 600 Euro werden beim ersten Vergehen fällig. Der häufigste Grund für die Anzeigen: Wenn zu viele Personen gemeinsam unterwegs sind und der Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen nicht eingehalten wird.

5. Stadtnews rund um das Coronavirus



Aktueller Stand für Graz (Montagabend, 30. März): 242 nachweislich infizierte Personen. Das ist ein Plus von 25 im Vergleich zu Sonntagabend. Hier schlagen sich statistisch vorübergehend auch Fälle von Steirern nieder, die in Graz getestet wurden und in den Spitälern der Stadt liegen. Die Dunkelziffer wird um ein Vielfaches höher sein. Doch hochgerechnet ist Graz nicht Spitzenreiter: Im Vergleich mit den anderen steirischen Bezirken und der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner ist die Landeshauptstadt statistisch gesehen nicht der absolute Hotspot der Steiermark. Demzufolge liegt Hartberg-Fürstenfeld an der Spitze und Graz auf Platz 5. Hier finden Sie das ganze Ranking. Die "Fieberkurve" an positiv getesteten Personen steigt in Österreich jedenfalls weiter, wenn auch endlich gebremst, wie Experten betonen. Österreichweit lag die Zahl der positiv getesteten Personen am Montagabend bei 9520 Personen. Für die Landeshauptstadt weisen die Zahlen von Montagabend (18 Uhr) absolut 242 Corona-Fälle auf.

Eine Bitte des Marktreferats des Grazer Gesundheitsamtes: Wer gerne am Bauernmarkt auf dem Kaiser-Franz-Josef-Platz einkauft, soll das bitte von Montag bis Donnerstag machen, um dem Getümmel am Freitag und Samstag auszuweichen.

6. Spendenaufruf zum Geburtstag von Pfarrer Pucher

Die Corona-Krise trifft auch Obdachlose und Bedürftige stark. Deshalb sammelt Armenpfarrer Wolfgang Pucher zum Anlass seines Geburtstags, jetzt online Spenden für die VinziWerke. Diese sowie die Caritas stocken ihr Angebot auf: von der Lebensmittelausgabe bei "Carla" bis hin zu Notschlafstellen, die auch tagsüber offen haben. "Wir tun was wir können. Weil unsere Mittel aber langsam erschöpft sind, wende ich mich anlässlich meines bevorstehenden 81. Geburtstages am an euch", so der Facebook-Aufruf von Pfarrer Wolfgang Pucher, dem Gründer der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg und der mittlerweile 40 VinziWerke. Aufgrund der Coronakrise sei der Armenpfarrer vermehrt um Hilfe gebeten worden. 33 Menschen, die bei ihm in der Pfarre leben, müssen zur Gänze von Spendengeldern ernährt werden, "da sie derzeit gar nicht in ihre Heimat zurückkehren können und weil sie nicht außer Haus gehen dürfen, um Geld zu erwerben", so Pucher. Für den Aufruf nutzte der Pfarrer die Spendenfunktion auf Facebook, die es seit rund zwei Jahren gibt. Bei Aufrufen für gemeinnützige Organisationen erhebt Facebook für den Dienst keine Gebühr.



7. Noch Fragen?