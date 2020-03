Facebook

Die Winterjacken haben doch noch nicht ausgedient © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Mittwoch breiten sich von Südosten dichte Wolken über die gesamte Steiermark aus. Mit Schwerpunkt südlich der Mur-, Mürzfurche schneit es zeitweise leicht. Es bleibt vorerst weiterhin kalt mit teils mäßigem Ostwind. Frühwerte ab -2 Grad, Höchstwerte nur um +2 Grad.

Am Donnerstag überwiegen die Wolken und es schneit vor allem im Süden und im Oberen Murtal. In tiefen Lagen geht der Schneefall allmählich in Schneeregen und Regen über. Bei mäßigem Ostwind erreichen die Höchstwerte 4 Grad. In der Früh liegen die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Derzeit gibt es wetterbedingt so gut wie keinen Pollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie aktuelle Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Täglich 2,2 Millionen Euro Umsatzverlust für Händler

Die Handelsforscher von Standort+Markt liefern jährlich Zahlen zu Fluktuation und Leerstand und analysieren die wirtschaftliche Entwicklung der Kommunen in Österreich. Die aktuelle Corona-Krise stellt Unternehmer natürlich vor ganz besondere Herausforderungen. In erste Zahlen gefasst hat nun Standort+Markt die Auswirkungen auf den Handel in der Grazer Innenstadt: 175.400 Quadratmeter Shopflächen gibt es im Zentrum, das jährliche Brutto-Umsatzvolumen beträgt 790 Millionen Euro. Jene Geschäfte, die jetzt geschlossen halten müssen, erwirtschaften davon rund 85 Prozent. Laut den Handelsforschern liegt der durchschnittliche Brutto-Umsatzverlust in der Grazer Innenstadt bei 2,2 Millionen Euro pro Tag. Der vergleichweise niedrigste Umsatzrückgang wird in Lagen mit einem stärker nahversorgungsorientierten Mix (C-Lagen) wie der Annenstraße erwartet: mit 65 Prozent Umsatzverlust sei dort pro Shutdown-Tag zu rechnen.

5. Corona-Update für Graz



Das tägliche Update der Stadt Graz bringt leider keine guten Nachrichten: Nach wie vor steigen die Infektionszahlen auch in der Stadt Graz an: derzeit (Stand: Dienstagvormittag, 24. März) sind laut dem Bundesministerium für Gesundheit 134 Personen in Graz mit COVID-19 infiziert (steiermarkweit 512). Am Montag lag die Zahl bei 117 Personen. Es wird betont, dass die Dunkelziffer sicher weitaus höher sei. Die Zahl der Angehörigen und anderen Kontaktpersonen, die wegen einer Erkrankung in Quarantäne gehen mussten, liegt für Graz bei über 1.000 Personen. "Der Berg ist nach wie vor da, auch wenn der extrem steile Anstieg jetzt hoffentlich eine Spur weniger steil wird, so liegt der Gipfel dennoch weit und hoch vor uns", beschreibt Eva Winter, Leiterin des Grazer Gesundheitsamtes die derzeitige Lage. Wie bereits berichtet, ist bei der vergleichsweise hohen Zahl in Graz und Umgebung eines zu berücksichtigen: Personen, die etwa im LKH Graz West II behandelt werden, zählt die Statistik zu Graz hinzu - obwohl sie möglicherweise woanders leben.



6. "Graz-Bonus": Services für zu Hause

Bevor sich bei manchen der Lagerkoller anbahnt, präsentierte die Stadt Graz am Dienstag zwei erlesene Neuerungen. Die erste soll trotz der aktuellen Sperren der Grazer Bibliotheken den Zugang zu Lesestoff gewährleisten - und zwar kostenlos. Also werden nach dem Vorbild der Landesbibliothek, die ja auch ihre digitalen Medien gratis zur Verfügung stellt, die elektronischen Medien der städtischen Büchereien auch für Nichtmitglieder zugänglich gemacht. Das heißt: Die sogenannte "Bibliothek digital" steht auch für User bereit, "die (noch) nicht in der Stadtbibliothek Graz angemeldet sind", heißt es aus dem Büros des zuständigen Stadtrates Kurt Hohensinner. Wer somit Medien aus der Onleihe nutzen will, kann ab sofort eine E-Mail an stadtbibliothek@stadt.graz.at senden - und dabei Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und Mailadresse bekannt geben. "Wir legen zeitnah einen kostenlosen Zugang an und informieren den User per Antwortmail über die Login-Daten", heißt es. Dieses Angebot sei so lange gültig, so lange die Sperren der Bibliotheken im Zuge der Coronamaßnahmen aufrecht seien. Damit nicht genug: Ab Dienstag, 24. März, rollt auch "Fernlesen - Zu Gast bei..." vom Stapel, eine Aktion der Stadtbibliotheken. Dabei werden heimische Autorinnen und Autoren eingeladen, "bei sich zu Hause Fünf-Minuten-Lesungen eigener Texte per Handyvideo zu drehen". Diese werden im Zwei-Tages-Rhythmus auf den Social Media-Kanälen der Stadtbibliothek (facebook.com/stadtbibgraz und instagram.com/stadtbibliothek_graz) veröffentlicht.

