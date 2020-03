Facebook

Es geht frühlingshaft und noch milder weiter © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Der Mittwoch bringt oft sonniges und tagsüber frühlingshaft mildes Wetter. Ein paar dichtere Quellwolken werden sich im Tagesverlauf zwar bemerkbar machen und den Sonnenschein stellenweise etwas einschränken, es bleibt aber niederschlagsfrei. Höchstwerte wieder um 17 Grad, am wärmsten im Südosten des Landes.

Oft sonnig und besonders mild geht es am Donnerstag weiter. Am Nachmittag bilden sich besonders im Bergland einige harmlose Quellwolken. Höchstwerte bis 20 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt schwachen Birkenpollenflug und teils starken Flug weiterer Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hinweis: In Grazer Bussen und Straßenbahnen fährt man ab sofort de facto gratis. Weil aber nur 20 Prozent der sonstigen Gäste unterwegs sind, wird der Fahrplan adaptiert .

. Hier finden Sie die frischen Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. In der Brauhausstraße gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Welle der Hilfsbereitschaft in Graz

Neben der unkomplizierten Nachbarschaftshilfe in ganz Graz, bei der Besorgungen für Covid-19-Risikigruppen erledigt werden, gibt es weitere Initiativen. Die ÖH der Uni Graz initiierte ein Hilfsprojekt für ebenjene Menschen, die von Corona besonders gefährdet sind. Doch mit so viel Hilfsbereitschaft hatten sie nicht gerechnet: In kurzer Zeit meldeten sich über 750 Studierende. Teil der Aktion ist auch die Fridays for Future-Bewegung. Etwa 80 bis 100 ältere Menschen haben sich bereits über die Hotline gemeldet, die von der ÖH und der Stadt Graz gemeinsam betrieben wird. Diese "Zusammenhalt"-Hotline erreich Sie unter 0316/872-33 33. Die Hotline ist Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr besetzt. Dort können sich Betroffene aus der Risikogruppe melden. Ab 13 Uhr schauen die Mitarbeiter, wie sie die Ehrenamtlichen mit den Betroffenen am besten verknüpfen. Die treten dann per Telefon direkt in Kontakt und klären, welche Erledigungen zu machen sind. Die Betroffenen hängen ein Sackerl mit Geld vor die Tür, die Freiwilligen hängen das volle Sackerl nach dem Einkauf wieder zurück. Auch GAK-Fans bieten eine Hilfsaktion an: Botendienste, Essenszustellung oder einfach nur Zuhören.

5. Vom Essen, Nachwuchs und Recyceln



Dieser Tage kann man sich zumindest mit kuriosen Feiertagen über dem Home Office-Wasser halten. Der 18. März wird wohl wenige unseren Gaumen entzücken: es ist der Tag des "Sloppy Joe" in den USA. Sloppy Joe? Bei dieser Burgervariante wird das Brötchen mit Rinderfaschiertem, Zwiebeln, Tomaten und Gewürzen gefüllt. Das Faschierte wird nicht zu einem Patty geformt, sondern zu einer Sauce verarbeitet, Mahlzeit! Wem es nicht mundet – bitte ordnungsgemäß entsorgen, denn am 18. März ist auch der internationale Welt-Recycling-Tag! Dieser Umwelt-Aktionstag geht auf eine Initiative des Weltrecyclingverbands (BIR) zurück. Sogar eine "World Recycling Convention" war für heuer in Istanbul geplant, die aufgrund der aktuellen Situation aber verschoben werden musste. Ja, und dann ist am Mittwoch noch der "Tag der Fruchtbarkeitsgöttin" Den Tag der Aphrodite, Venus & Co. kann an dieser Stelle jede/r für sich selbst interpretieren. ♥

6. Es wird noch geflogen

Mit Mittwochnacht stellt die AUA am Flughafen Wien ihren Linienbetrieb auf Notbetrieb um. In Graz wird der Flughafen weiterhin offen bleiben. Gesundheitskontrollen sind nach "Abspracheproblemen" ab Dienstagabend geplant. Am Montag zählt man insgesamt 9 Linienflüge mit den Destinationen Wien, Frankfurt und Amsterdam. Am Dienstag sind es nur noch 6 Flieger, die vom Grazer Flughafen abheben. Zusätzlich entfallen ab Mittwochnacht die übrig gebliebenen Inlandflüge nach Wien. Im Vergleich zum Normalbetrieb, fliegen im Winterflugplan rund 130 Flieger aus Graz weg, im Sommer ist die Zahl deutlich höher. Aufgrund der Corona-Maßnahmen sei außerdem die Zahl der Passagiere enorm zurückgegangen. Die Flugzeuge seien beinahe leer, wie viele Passagiere in den letzten Tagen aber genau unterwegs waren, "ist nicht genau einzuschätzen", Doris Poelt, Sprecherin vom Flughafen Graz-Thalerhof. Es werde weder von noch nach Graz in stark betroffene Gebiete geflogen. Laut Bundesministerium liegen zwei Verordnungen zugrunde, an die man sich auch halten werde: Passagiere werden zu ihrer Reiseroute befragt und es werden Fiebermessungen durchgeführt.



7. Noch Fragen?