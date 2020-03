Facebook

Für die Studenten hat der Semesteralltag wieder begonnen © A. W. Tengg

1. Das Zwei-Tage-Wetter für Graz



Am Montag ziehen von Nordwesten dichte ausgedehnte Wolken durch, ein paar sonnige Auflockerungen gibt es zunächst am ehesten im Süden. Südlich von Mur und Mürz sowie im Mürztal überwiegt zwar trockenes Wetter, im Laufe des Tages können einzelne lokale schwache Regenschauer aber auch auf den Süden und Osten übergreifen. Höchstwerte um 10 Grad.

Am Dienstagvormittag kann sich oft noch recht sonniges Wetter behaupten. Allmählich machen sich in der westlichen Obersteiermark Schichtwolken bemerkbar. Am Nachmittag ziehen mit einer Warmfront von Nordwesten ausgehend vermehrt ausgedehnte Wolken auf, welche die Sonne immer öfter abschirmen können. Es bleibt meist trocken und im Süden und Osten sind auch noch sonnige Abschnitte möglich. Höchstwerte bis milde 14 Grad.

2. Allergikerwetter: Pollenflug

Es gibt mäßigen Baum- und schwachen Erlenpollenflug.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Hier finden Sie die frischen Baustellen in Graz und einen Ausblick.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

gibt es im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51 Vorarbeiten zur geplanten Umgestaltung des gesamten Straßenraumes samt Totalsperre bis zum 20.04.2020. In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. In der Mariatroster Straße 106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04.

106 -197 (Bereich Dr.-Eckener-Straße bis Schule St. Johann) gibt es eine punktuelle Postenregelung werktags ab 8 Uhr zwischen 17.02. - 14.04. In der Markusgasse gilt im Bereich Puchstraße bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung.

gilt im bis HNr. 21 von 09.03. - 30.04. ein Fahrverbot wegen einer Generalsanierung. Am Schönaugürtel 31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich.

31-41 kommt es zwischen 02.03. - 17.04. beim Austausch von Strommasten zu Spurzusammenlegung im jeweiligen Arbeitsbereich. In der Prokopigasse 8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert.

8 - 14 wird bis zum 03.04. die Fußgängerzone saniert. Am Schönaugürtel 31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten).

31 - 41 kommt es bis zum 17.04. zu einer Spurzusammenlegung im Arbeitsbereich (Austausch von Strommasten). In der Straßengelstraße 7 - 41 gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von

2 Fahrspuren;





gilt zwischen 09.03. - 24.04. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren; Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Ampeltest: Teil Zwei

Leser melden weitere Problem-Ampeln: Nicht nur kurze Grünphasen, sondern auch das lange Warten darauf sind in Graz für Fußgänger Ärgernis. 312 Ampeln gibt es im Grazer Stadtraum, manche von ihnen allerdings mit kurzen Grünphasen, kritisierte die Radlobby Argus Steiermark und rief Grazer dazu auf, dass sie Ampeln melden sollen, die "zu kurz grün leuchten" (wir berichteten). Die Kleine Zeitung rückte dann zum Ampeltest aus. Das Ergebnis: Das Überqueren innerhalb der Grünphase ist mancherorts tatsächlich eine Herausforderung. Jetzt meldeten uns Leserinnen und Leser weitere "Problemstellen". Kinder, Ältere oder beeinträchtige Personen sind nicht immer rasch genug, um in der Zeit der jeweiligen Grünphase eine Kreuzung mühelos queren zu können. Hier kommen Sie zum Ampeltest.

5. Lust auf ...



Eröffnung: Fine-Crime-Festival 2020

Robert Preis liest am Eröffnungsabend aus seinem aktuellen Krimi mit dem charismatischen Chefermittler Armin Trost. "Anna Absolut" sorgen - unplugged - für dunkelgraue, stimmungsvolle Untermalung. "Der Tod tanzt in Graz" ist der sechste Krimi aus der Feder von Robert Preis: Der Tod eines bekannten Volksmusikers erschüttert Österreich. Als ein zweiter Künstler stirbt, verfällt das Land in Schockstarre. Die Polizei kommt nicht voran, und Chefermittler Armin Trost ist untergetaucht. Dafür treiben nun seltsam finstere Kerle ihr Unwesen. Sogar vom Teufel selbst ist die Rede. Und dabei steht doch das größte Brauchtumsfest im ganzen Land vor der Tür: das Aufsteirern.

WO : Landesbibliothek

WANN : MO., 9. März, 19 Uhr





21 Visionen für das 21. Jahrhundert. Teil 1: Die bauliche Herausforderung - Schwimmbad-Performance von JULALENA. Auf der Insel der Wissenschaft sitzt eine Expertin die nicht spricht. Die bauliche Herausforderung ist eine Schwimmbad-Performance von JULALENA mit dem Schwerpunkt auf Architektur. Im Live-Hörspiel über die Zersiedelung der Landschaft, die Stadtflucht und das Eigenheim im Grünen werden von der Architektin DI Isabella Müller-Fuchs 7 Entwürfe für eine nachhaltige Stadt Graz vorgelegt. Eine Künstlerin und eine Bevölkerung begleiten ihre visionären Pläne. Hinweis: bitte erscheinen Sie in Badebekleidung

WO : Auster Eggenberg (Lehrschwimmbereich)

WANN : MO., 9. März, Einlass ins Schwimmbad: ab 19.30 Uhr





Zur Valerie Fritsch-Buchpremiere: Lesung aus HERZKLAPPEN von JOHNSON & JOHNSON (Suhrkamp 2020), im Literaturhaus Graz. Fritsch erzählt von einem Trauma, das über die Generationen weiterwirkt, sie lotet die Verletzlichkeit des Menschen aus und fragt nach dem Wesen des Mitgefühls, das unser aller Leben bestimmt. Moderation: Klaus Kastberger. Nach der Lesung: 1 Stockwerk höher Drinks + Plaudereien in der Schrillen Grille. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein Überraschungsgast.

WO: Literaturhaus Graz/Schrille Grille

WANN: MO., 9. März, 19 bzw. ab 21 Uhr



Nichts dabei?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag. <

6. Kuriose Perfomances verwundern Grazer

Es sind Geschichten, wie sie das Stadtleben in Graz schreibt. Da spaziert am Sonntag ein Mann in weißer Unterwäsche mit einem Spiegelschrank am Kopf bloßfüßig vor der Stadthalle auf und ab. Passanten im Vorbeigehen drehen die Köpfe um, Radfahrer rätseln, was da läuft - und eine Fotografin hält auf die Szene. Hinter dem Spiegelschrank steckt ein prämierter Künstler, dessen wohl größte Installation im Jahr 2003 weithin sichtbar war: Der Uhrturmschatten, der nun in Seiersberg vor der Shopping City steht. Auch an der unfertigen Fassade des Grazer Zaha-Hadid-Hauses hat Markus Wilfling voriges Jahr eine Strange-Alibert-Installation - also einen Spiegelschrank - angebracht. Am Samstagnachmittag sorgte der finnische Performancekünstler Roi Vaara für Staunen am Hauptplatz. Die Kunstaktion im Rahmen des Elevate Festivals machte den Stadtboden selbst zum Gitarrenvirtuosen - indem Vaara seine Fender Stratocaster am Gitarrenverstärker angehängt über den Asphalt schleifte, während er ganz langsam durch die Stadt in Richtung Mariahilferplatz streifte - eine natürlich nicht ganz leise Angelegenheit: Faszinierende Drone-Sounds trafen dabei auf fassungslose Passanten.

7. Noch Fragen?